Tuyển Quay phim Công ty TNHH Đông Nam Media làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Đông Nam Media
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty TNHH Đông Nam Media

Quay phim

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quay phim Tại Công ty TNHH Đông Nam Media

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 9, Tòa VP Hồ gươm Plaza 102 Trần Phú Hà Đông, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Quay phim Với Mức Lương Thỏa thuận

- Nhận kế hoạch, nội dung chương trình, lên ý tưởng, dựng 3D, diễn họa render ảnh/ video 3D những chương trình quy mô quốc gia, sân khấu lớn ngoài trời.
- Các hạng mục thiết kế liên quan đến event: thiết kế sân khấu, cảnh trí, cảnh quan, các không gian trưng bày triển lãm ... (cụ thể các hạng mục theo nội dung từng chương trình)
- Thuyết trình, bảo vệ nội dung thiết kế trước nhà đầu tư, cơ quan chủ trì ...
- Quản lý file, bóc tách chi tiết sản xuất, đề xuất vật liệu,
- Đi công tác tỉnh và theo sát các đơn vị trong quá trình thi công ngoài hiện trường.
- Các công việc khác theo sự phân công của ban lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm ít nhất 03 năm thiết kế tại những sự kiện quy mô quốc gia.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm đồ họa.
- Có kiến thức về mỹ thuật, óc sáng tạo và trí tưởng tượng phong phú, (đường nét, màu sắc, bố cục, ánh sáng, kết cấu....), nắm bắt được thông tin nhanh, đam mê công việc thiết kế, khả năng trình bày ý tưởng ...
- Nhiệt tình, nhanh nhẹn, nghiêm túc và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Tại Công ty TNHH Đông Nam Media Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: lương cao 2X, 3X, 4X (thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm)
- Chế độ và Phúc lợi: Theo quy định của NN và quy chế của công ty
- Hỗ trợ: chi phí công tác (ngoại tỉnh), lưu trú, di chuyển
- Thời gian làm việc từ 8h15 -17h15 (nghỉ trưa 1h45p), được nghỉ chiều thứ 7 và Chủ nhật các ngày trong tuần + nghỉ Lễ theo chế độ của Nhà Nước.
- Được tham gia BHYT, BHXH, TCTN theo quy định của Nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đông Nam Media

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Đông Nam Media

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 1501, Sảnh D - C37 Bắc Hà, 17 Tố Hữu, Phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

