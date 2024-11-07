Tuyển Thợ mộc CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ ONE DREAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Thợ mộc CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ ONE DREAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ ONE DREAM
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2024
CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ ONE DREAM

Thợ mộc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ mộc Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ ONE DREAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Căn LK7 40

- 41, Saigon Mystery Villas, số 1 Bát Nàn, Phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức, TP HCM, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thợ mộc Với Mức Lương Thỏa thuận

Chẩn Đoán và Sửa Chữa
Tiếp nhận và xử lý thông tin yêu cầu sửa chữa từ khách hàng liên quan đến các vấn đề hư hỏng của đồ nội thất, bao gồm bàn ghế, sofa, giường, tủ,...
...
Thực hiện chẩn đoán sự cố trực tiếp hoặc qua các phương tiện từ xa (điện thoại, video) và đưa ra phương án sửa chữa phù hợp

Tiến hành các công việc sửa chữa như: Thay thế các bộ phận hư hỏng, Điều chỉnh kết cấu đồ nội thất, Sửa chữa bề mặt (xử lý vết xước, lõm, xử lý bề mặt đá, v.v.)
như:
,
Dịch Vụ Khách Hàng
Duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng, cập nhật kịp thời tiến độ sửa chữa và thời gian hoàn thành dự kiến.
Cung cấp các lời khuyên hữu ích về bảo quản, bảo dưỡng nội thất, giúp khách hàng hiểu rõ hơn cách chăm sóc đồ nội thất để tăng tuổi thọ sử dụng.
Lắng nghe và xử lý các phản hồi từ khách hàng về dịch vụ sửa chữa, cải tiến quy trình công việc để nâng cao chất lượng phục vụ.
Quản Lý Kho
Hỗ trợ quản lý kho vật tư, công cụ và phụ kiện phục vụ cho công tác sửa chữa, đảm bảo công việc không bị gián đoạn.
Kiểm tra và theo dõi mức độ tồn kho, đảm bảo luôn có đủ vật liệu và công cụ phục vụ công việc sửa chữa.
Nâng Cao Kỹ Năng
Thường xuyên cập nhật các kỹ thuật sửa chữa mới, các vật liệu và tiêu chuẩn ngành để nâng cao trình độ chuyên môn, đảm bảo chất lượng công việc.
Tuân Thủ An Toàn và Tiêu Chuẩn
Chấp hành nghiêm túc các quy định về an toàn lao động, bảo vệ bản thân và những người xung quanh trong suốt quá trình làm việc.
Thực hiện công việc sửa chữa theo đúng các tiêu chuẩn và quy trình đã được công ty quy định, đảm bảo chất lượng công việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT trở lên, ưu tiên các ngành học như mộc, thiết kế nội thất, cơ khí, v.v.
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sửa chữa nội thất hoặc các lĩnh vực liên quan, nắm vững cấu trúc và vật liệu của đồ nội thất.

Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ ONE DREAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực
Được đóng BHXH Full Lương
Được tham gia team building hằng năm của công ty
Quyền lợi lao động tốt: nghỉ phép năm, hợp đồng lao động, Team building, du lịch trong nước và nước ngoài hằng năm...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ ONE DREAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ ONE DREAM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ ONE DREAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 1 Bát Nàn, phường Bình Trưng Tây, quận Thủ Đức, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

