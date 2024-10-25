Tuyển Thông Dịch Viên thu nhập 20 - 25 triệu Toàn thời gian tại Kiên Giang

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Kiên Giang: 126 Trần Hưng Đạo, Dương Đông, Phú Quốc

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

- Biên dịch hồ sơ, báo giá, hợp đồng, giấy tờ cho công ty

- Truyền đạt lại thông tin trên các group chat công việc cho sếp người Hàn và nhân viên người Việt Nam

- Thông dịch giữa nhân viên và các sếp người Hàn

- Hỗ trợ quản lý vận hành nhà hàng, quản lý nhân sự

- Hỗ trợ và thực hiện công việc theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm 2 năm trở lên

- Ưu tiên chứng chỉ Topik cấp 4 trở lên

- Có kỹ năng đánh máy và giao tiếp bằng tiếng Hàn tốt

- Trung thực, tinh thần trách nhiệm cao

- Có khả năng nắm bắt công việc nhanh, làm việc có kế hoạch

- Từng có kinh nghiệm làm tại các công ty xây dựng hoặc du lịch; và có kinh nghiệm dịch thuật trong lĩnh vực này là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH TOURPIK VINA Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 20.000.000 TRỞ LÊN (thỏa thuận tùy theo năng lực)

- Nghỉ lễ, Tết theo quy định của công ty và của nhà nước.

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động Việt Nam.

- Hỗ trợ phòng trọ cho nhân viên ngoại tỉnh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TOURPIK VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.