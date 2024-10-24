Tuyển Thu hồi nợ Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam Pro Company
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/11/2024
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam Pro Company

Thu hồi nợ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thu hồi nợ Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Thu hồi nợ Với Mức Lương Thỏa thuận

Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị kinh doanh khối NHBL trong công tác quản trị nợ OVD & NPL của vùng; Chịu trách nhiệm xây dựng và tham gia đóng góp ý kiến để xây dựng các chiến lược, chính sách, quy định, quy trình và hệ thống liên quan đến thu hồi nợ, xử lý nợ cho vùng quản lý nói riêng và khối NHBL nói chung; Tổ chức và tham gia triển khai các chương trình đào tạo cho cán bộ nhân viên của vùng nhằm giúp tăng hiệu quả thu hồi nợ xử lý nợ vùng đồng thời giảm tỷ lệ OVD và NPL của vùng và của khối; Tuyển dụng, huấn luyện, giám sát và quản trị hiệu quả làm việc của nhân viên cấp dưới đảm bảo hoàn thành kế hoạch công việc được giao; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.
Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị kinh doanh khối NHBL trong công tác quản trị nợ OVD & NPL của vùng;
Chịu trách nhiệm xây dựng và tham gia đóng góp ý kiến để xây dựng các chiến lược, chính sách, quy định, quy trình và hệ thống liên quan đến thu hồi nợ, xử lý nợ cho vùng quản lý nói riêng và khối NHBL nói chung;
Tổ chức và tham gia triển khai các chương trình đào tạo cho cán bộ nhân viên của vùng nhằm giúp tăng hiệu quả thu hồi nợ xử lý nợ vùng đồng thời giảm tỷ lệ OVD và NPL của vùng và của khối;
Tuyển dụng, huấn luyện, giám sát và quản trị hiệu quả làm việc của nhân viên cấp dưới đảm bảo hoàn thành kế hoạch công việc được giao;
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế, Luật, Điều tra; Tối thiểu 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thu hồi nợ xử lý nợ tại các tổ chức dịch vụ tài chính, ngân hàng & 3 năm kinh nghiệm quản lý cấp cao /trung trong công tác thu hồi nợ xử lý nợ; Kinh nghiệm thực tế trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh, thực hiện thành công các dự án xây dựng hệ thống/ chính sách/qui trình/ quản lý chi phí và ngân sách trong lĩnh vực ngân hàng; xây dựng và phát triển đội ngũ; Kinh nghiệm quản trị sự thay đổi liên tục, đồng thời bảo đảm đáp ứng mục tiêu kinh doanh chính. Am hiểu thị trường bán lẻ và quy định của pháp luật liên quan đến cho vay khách hàng cá nhân; Kỹ năng đàm phán, quan hệ và giao tiếp tốt; tư duy phản biện tốt. Kỹ năng dẫn dắt và quản lý nhân viên quy mô lớn; Kỹ năng tiếng Anh thành thạo (Ưu tiên).
Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế, Luật, Điều tra;
Tối thiểu 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thu hồi nợ xử lý nợ tại các tổ chức dịch vụ tài chính, ngân hàng & 3 năm kinh nghiệm quản lý cấp cao /trung trong công tác thu hồi nợ xử lý nợ;
Kinh nghiệm thực tế trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh, thực hiện thành công các dự án xây dựng hệ thống/ chính sách/qui trình/ quản lý chi phí và ngân sách trong lĩnh vực ngân hàng; xây dựng và phát triển đội ngũ;
Kinh nghiệm quản trị sự thay đổi liên tục, đồng thời bảo đảm đáp ứng mục tiêu kinh doanh chính. Am hiểu thị trường bán lẻ và quy định của pháp luật liên quan đến cho vay khách hàng cá nhân;
Kỹ năng đàm phán, quan hệ và giao tiếp tốt; tư duy phản biện tốt. Kỹ năng dẫn dắt và quản lý nhân viên quy mô lớn;
Kỹ năng tiếng Anh thành thạo (Ưu tiên).

Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Ký HĐLĐ chính thức với VIB Chế độ BHXH full 100% Ngày phép 15 ngày/năm & ngày lễ theo quy định luật lao động Thưởng cuối năm theo hiệu quả làm việc Lộ trình thăng tiến trong công việc
Ký HĐLĐ chính thức với VIB
Chế độ BHXH full 100%
Ngày phép 15 ngày/năm & ngày lễ theo quy định luật lao động
Thưởng cuối năm theo hiệu quả làm việc
Lộ trình thăng tiến trong công việc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam Pro Company

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam Pro Company

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1, (Tầng trệt) và Tầng 2 Tòa nhà Sailing Tower, số 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

