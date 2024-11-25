Tuyển Công nghệ cao CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KCN Dương Liễu, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Kiểm tra các chứng từ yêu cầu nhập / xuất hàng theo PO đặt hàng.

Thực hiện việc nhập và xuất hàng cho khách hàng

Nhận các chứng từ giao hàng, yêu cầu xuất hàng, lưu và chuyển cho bộ phận SCM Kế Toán

Theo dõi hàng hóa xuất nhập tồn. Ghi phiếu nhập, phiếu xuất kho.

Theo dõi số lượng xuất nhập tồn hàng ngày và đối chiếu với định mức tồn kho tối thiểu đã được ban hành.

Theo dõi số quá trình xuất nhập, lượng tồn kho tối thiểu hàng ngày.

Định kỳ theo kế hoạch lập các phiếu yêu cầu mua hàng nhập về kho Tổng.

Trực tiếp sắp xếp các loại hàng hóa trong kho. Sắp xếp hàng hóa tránh bị ướt, đổ vỡ...

Sắp xếp hàng hóa trong kho đúng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Tuyệt đối đảm bảo quy tắc PCCC trong kho.

Định kỳ hàng tháng kiểm tra lại các kệ hàng tránh kệ bị gãy đổ

Mỗi tháng kiểm kê chốt số liệu gửi báo cáo cho BGĐ và Kế Toán

Các công việc khác theo yêu cầu của BGĐ

Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Kế toán, tài chính hoặc các ngành liên quan.

Từ 03 - 05 năm kinh nghiệm tại vị trí Quản lý Kho, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại môi trường sản xuất

Sử dụng thành thạo Excel, Google Sheet và các phầm mềm quản lý kho

Khả năng thiết lập mục tiêu, hoạch định, tổ chức, kiểm soát

Thận trọng, trung thực, kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt, quyết đoán và có tinh thần trách nhiệm cao

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn, Mức Lương 13Tr-15Tr/Tháng

Tham gia BHXH theo quy định của nhà nước

Được hưởng các chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, nghỉ Tết, công đoàn .... theo quy định của Nhà nước.

Được hưởng các chế độ chính sách và quyền lợi khác theo quy định chung của đơn vị.

Được đào tạo thêm về ngành Food&Beverage

Công việc ổn định, lâu dài

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, hoa hồng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.