Tuyển Công nghệ cao CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ cao Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND
- Hà Nội: KCN Dương Liễu, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức
Mô Tả Công Việc Công nghệ cao Với Mức Lương 13 - 15 Triệu
Kiểm tra các chứng từ yêu cầu nhập / xuất hàng theo PO đặt hàng.
Thực hiện việc nhập và xuất hàng cho khách hàng
Nhận các chứng từ giao hàng, yêu cầu xuất hàng, lưu và chuyển cho bộ phận SCM Kế Toán
Theo dõi hàng hóa xuất nhập tồn. Ghi phiếu nhập, phiếu xuất kho.
Theo dõi số lượng xuất nhập tồn hàng ngày và đối chiếu với định mức tồn kho tối thiểu đã được ban hành.
Theo dõi số quá trình xuất nhập, lượng tồn kho tối thiểu hàng ngày.
Định kỳ theo kế hoạch lập các phiếu yêu cầu mua hàng nhập về kho Tổng.
Trực tiếp sắp xếp các loại hàng hóa trong kho. Sắp xếp hàng hóa tránh bị ướt, đổ vỡ...
Sắp xếp hàng hóa trong kho đúng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
Tuyệt đối đảm bảo quy tắc PCCC trong kho.
Định kỳ hàng tháng kiểm tra lại các kệ hàng tránh kệ bị gãy đổ
Mỗi tháng kiểm kê chốt số liệu gửi báo cáo cho BGĐ và Kế Toán
Các công việc khác theo yêu cầu của BGĐ
Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từ 03 - 05 năm kinh nghiệm tại vị trí Quản lý Kho, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại môi trường sản xuất
Từ 03 - 05 năm kinh nghiệm
Sử dụng thành thạo Excel, Google Sheet và các phầm mềm quản lý kho
Khả năng thiết lập mục tiêu, hoạch định, tổ chức, kiểm soát
Thận trọng, trung thực, kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt, quyết đoán và có tinh thần trách nhiệm cao
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia BHXH theo quy định của nhà nước
Được hưởng các chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, nghỉ Tết, công đoàn .... theo quy định của Nhà nước.
Được hưởng các chế độ chính sách và quyền lợi khác theo quy định chung của đơn vị.
Được đào tạo thêm về ngành Food&Beverage
Công việc ổn định, lâu dài
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, hoa hồng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI