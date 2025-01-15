Tuyển Thư ký công trình Công Ty TNHH MIA Design Studio làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thư ký công trình Tại Công Ty TNHH MIA Design Studio
- Hồ Chí Minh: 116 Cao Đức Lân, Khu đô thị An Phú An Khánh, An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Thư ký công trình Với Mức Lương Thỏa thuận
Mục tiêu công việc:
• Đảm bảo quản lý tài liệu hiệu quả, chính xác và tuân thủ các tiêu chuẩn nội bộ, hỗ trợ hoạt động của công ty và các dự án thiết kế kiến trúc.
Mô tả công việc:
1. Quản lý tài liệu dự án:
• Lưu trữ, phân loại và quản lý toàn bộ tài liệu dự án (bản vẽ, hợp đồng, báo cáo, hồ sơ kỹ thuật, v.v.).
• Đảm bảo đặt tên, mã hóa và lưu trữ tài liệu đúng quy trình nội bộ.
• Cập nhật hệ thống lưu trữ (vật lý và/hoặc phần mềm) để đảm bảo truy xuất nhanh chóng và hiệu quả.
2. Kiểm soát tài liệu:
• Theo dõi và cập nhật các phiên bản tài liệu mới nhất.
• Đảm bảo tài liệu được kiểm tra, phê duyệt trước khi phát hành cho các bên liên quan.
• Lưu trữ các tài liệu hết hạn hoặc không còn hiệu lực theo đúng quy trình.
• Kiểm soát hồ sơ gửi đi, nhận về, và lưu trữ biên bản bàn giao
3. Theo dõi tiến độ dự án:
• Theo dõi và cập nhật tiến độ dự án trước và sau khi ký hợp đồng.
• Phản hồi các yêu cầu từ khách hàng, đơn vị tư vấn và nội bộ thông qua email, phần mềm chat, hoặc điện thoại.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH MIA Design Studio Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MIA Design Studio
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI