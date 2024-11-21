Tuyển Biên phiên dịch BUREAU VERITAS VIỆT NAM làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: - Quảng Ninh - Bắc Ninh - Hải Phòng

Biên phiên dịch

Our job performance is within the framework of the BV Quality Assurance System, QHSE policy, Codes of Ethics and BV Group’s policies and procedures.

Dịch các tài liệu như công văn, hợp đồng, biên bản họp, hồ sơ dự thầu,... từ tiếng Trung sang tiếng Việt hoặc ngược lại;

Phiên dịch các cuộc họp cho khách hàng, nhà đầu tư Trung Quốc;

Lập báo cáo bằng 2 thứ tiếng Trung và Việt;

Theo dõi tiến độ của dự án, liên lạc và cập nhật với khách hàng Trung Quốc hàng ngày về tình trạng, tiến độ, giải pháp liên quanv.v. của dự án;

Lập báo cáo cho trưởng bộ phận, giám đốc dự án và giám đốc bộ phận;

Quản lý hậu cần cho các cuộc họp quản lý, sự kiện nội bộ;

Hỗ trợ các công tác chuẩn bị hồ sơ đấu thầu;

Thực hiện các công việc hành chính khác được giao.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành tiếng Trung hoặc đã từng sống và học tập tại Trung Quốc

Có chứng chỉ HSK4 trở lên

Tiếng Trung thông thạo 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết)

Trình độ tiếng Anh từ cơ bản đến trung cấp là một điểm cộng

Tại BUREAU VERITAS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cá nhân, bảo hiểm tai nạn & chăm sóc sức khỏe Aon 24/24, khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Lương tháng 13, review lương hàng năm, thưởng

Nghỉ phép hàng năm có hưởng lương: 12 ngày/năm

Phụ cấp điện thoại, đi lại,...

Tham gia các sự kiện cùng công ty như Tiệc cuối năm, Ngày gia đình, Ngày môi trường, Ngày Pizza,...;

Phiếu quà tặng các ngày lễ (Tết, Quốc khánh, Hùng Vương, Lao động, Trung thu..).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BUREAU VERITAS VIỆT NAM

