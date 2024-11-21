Tuyển Biên phiên dịch BUREAU VERITAS VIỆT NAM làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 20 - 25 Triệu

Tuyển Biên phiên dịch BUREAU VERITAS VIỆT NAM làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 20 - 25 Triệu

BUREAU VERITAS VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
BUREAU VERITAS VIỆT NAM

Biên phiên dịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại BUREAU VERITAS VIỆT NAM

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh:

- Quảng Ninh

- Bắc Ninh

- Hải Phòng

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Our job performance is within the framework of the BV Quality Assurance System, QHSE policy, Codes of Ethics and BV Group’s policies and procedures.
Dịch các tài liệu như công văn, hợp đồng, biên bản họp, hồ sơ dự thầu,... từ tiếng Trung sang tiếng Việt hoặc ngược lại;
Phiên dịch các cuộc họp cho khách hàng, nhà đầu tư Trung Quốc;
Lập báo cáo bằng 2 thứ tiếng Trung và Việt;
Theo dõi tiến độ của dự án, liên lạc và cập nhật với khách hàng Trung Quốc hàng ngày về tình trạng, tiến độ, giải pháp liên quanv.v. của dự án;
Lập báo cáo cho trưởng bộ phận, giám đốc dự án và giám đốc bộ phận;
Quản lý hậu cần cho các cuộc họp quản lý, sự kiện nội bộ;
Hỗ trợ các công tác chuẩn bị hồ sơ đấu thầu;
Thực hiện các công việc hành chính khác được giao.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành tiếng Trung hoặc đã từng sống và học tập tại Trung Quốc
Có chứng chỉ HSK4 trở lên
Tiếng Trung thông thạo 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết)
Trình độ tiếng Anh từ cơ bản đến trung cấp là một điểm cộng

Tại BUREAU VERITAS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cá nhân, bảo hiểm tai nạn & chăm sóc sức khỏe Aon 24/24, khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Lương tháng 13, review lương hàng năm, thưởng
Nghỉ phép hàng năm có hưởng lương: 12 ngày/năm
Phụ cấp điện thoại, đi lại,...
Tham gia các sự kiện cùng công ty như Tiệc cuối năm, Ngày gia đình, Ngày môi trường, Ngày Pizza,...;
Phiếu quà tặng các ngày lễ (Tết, Quốc khánh, Hùng Vương, Lao động, Trung thu..).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BUREAU VERITAS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

BUREAU VERITAS VIỆT NAM

BUREAU VERITAS VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 36-38 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Tuyển Biên phiên dịch BUREAU VERITAS VIỆT NAM làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 20 - 25 Triệu BUREAU VERITAS VIỆT NAM
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm