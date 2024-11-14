Tuyển Thư ký công trình CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI THÁI DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI THÁI DƯƠNG
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI THÁI DƯƠNG

Thư ký công trình

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thư ký công trình Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI THÁI DƯƠNG

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 44 ngõ 32 Phan Văn Trường, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thư ký công trình Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Hỗ trợ công việc của chỉ huy trưởng, chỉ huy phó và các bộ phận khác dưới công trường
Tiếp nhận xử lý các hồ sơ, giấy tờ từ các CĐT và các bộ phận khác
Soạn thảo các văn bản như BBBG, CV...
Tiếp đón khách đến tham quan công trường và làm việc tại công trường
Kiểm soát lưu trữ hồ sơ tài liệu trên công trường...
Có hiểu biết về kế toán, cẩn thận, nhanh nhẹn,
Các công việc khác được giao, cụ thể trao đổi thêm khi PV

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học trở lên
Nữ: tuổi từ 24-30
Làm từ T2-T7, làm từ 8h00-17h30, có thể làm thêm tăng ca theo yêu cầu
Kinh nghiệm 1 năm trở lên, ngoại hình dễ nhìn, sử dụng thành thạo word, excel
Nhanh nhẹn, cẩn thận...
- Làm việc tại công trường, địa điểm làm việc: Trường Cao Đẳng Hà Nội,Km3+350, đường Phan Trọng Tuệ, Tam Hiệp, Thanh Trì.
Trường Cao Đẳng Hà Nội,Km3+350, đường Phan Trọng Tuệ, Tam Hiệp, Thanh Trì.
- Địa chỉ văn phòng: số 44 ngõ 32 Phan Văn Trường, Cầu Giấy, Hà Nội

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI THÁI DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 8-10 triệu
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của công ty và theo quy định của nhà nước
Thưởng các ngày lễ trong năm: 30/4, 2/9, Tết Dương Lịch .....
Lương Tháng 13 và các chương trình phúc lợi khác theo quy định công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI THÁI DƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI THÁI DƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI THÁI DƯƠNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 113 ngõ 267/2 Hoàng Hoa Thám, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

