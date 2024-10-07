Tuyển Thư Ký Tổng Giám Đốc thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Thư Ký Tổng Giám Đốc thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO UNITY FITNESS
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO UNITY FITNESS

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO UNITY FITNESS

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 628A Võ Nguyên Giáp, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác, tiếp đối tác, tổ chức các cuộc họp, ghi chép và tổng hợp nội dung các cuộc họp. Thay mặt TGD đôn đốc, nhắc nhở các hoạt động của phòng ban MKT, CSKH, Kinh Doanh và Vận Hành. Truyền đạt thông tin của Tổng Giám Đốc đến các phòng ban, bộ phận liên quan và gửi phản hồi trực tiếp cho Tổng Giám Đốc. Chuẩn bị tài liệu, thu thập thông tin cần thiết theo yêu cầu. Hỗ trợ công tác văn thư của văn phòng Tổng Giám Đốc: Lưu trữ hồ sơ, chuẩn bị hồ sơ cho Tổng Giám Đốc khi đi công tác. Làm việc với các đối tác. Các công việc khác theo sự phân công của Tổng Giám Đốc.
Sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác, tiếp đối tác, tổ chức các cuộc họp, ghi chép và tổng hợp nội dung các cuộc họp.
Thay mặt TGD đôn đốc, nhắc nhở các hoạt động của phòng ban MKT, CSKH, Kinh Doanh và Vận Hành.
Truyền đạt thông tin của Tổng Giám Đốc đến các phòng ban, bộ phận liên quan và gửi phản hồi trực tiếp cho Tổng Giám Đốc.
Chuẩn bị tài liệu, thu thập thông tin cần thiết theo yêu cầu.
Hỗ trợ công tác văn thư của văn phòng Tổng Giám Đốc: Lưu trữ hồ sơ, chuẩn bị hồ sơ cho Tổng Giám Đốc khi đi công tác.
Làm việc với các đối tác.
Các công việc khác theo sự phân công của Tổng Giám Đốc.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

3 - 5 năm kinh nghiệm làm trợ lý, thư ký Tổng Giám Đốc/ Giám Đốc. Kỹ năng giao tiếp, quản lý đội nhóm. Kỹ năng quản lý thời gian, hồ sơ, dữ liệu và sắp xếp công việc. Tác phong chuyên nghiệp, tự tin. Tốt nghiệp cao đẳng, đại học.
3 - 5 năm kinh nghiệm làm trợ lý, thư ký Tổng Giám Đốc/ Giám Đốc.
Kỹ năng giao tiếp, quản lý đội nhóm.
Kỹ năng quản lý thời gian, hồ sơ, dữ liệu và sắp xếp công việc.
Tác phong chuyên nghiệp, tự tin.
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO UNITY FITNESS Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng các ngày Lễ Tết, lương tháng 13. Các chế độ BHXH, BHYT đầy đủ. Team building, nghỉ mát, các hoạt động vui chơi gắn kết nhân sự Thời gian làm việc: 8h30 - 18h00, từ thứ Hai – Thứ 6
Thưởng các ngày Lễ Tết, lương tháng 13. Các chế độ BHXH, BHYT đầy đủ.
Team building, nghỉ mát, các hoạt động vui chơi gắn kết nhân sự
Thời gian làm việc: 8h30 - 18h00, từ thứ Hai – Thứ 6

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO UNITY FITNESS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO UNITY FITNESS

CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO UNITY FITNESS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Lumiere Riverside, Tầng 5, 268 Võ Nguyên Giáp, P. An Phú, Q. 2, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

