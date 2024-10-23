Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LIFEGIFT làm việc tại Hà Nam thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: Khu đô thị Nhật Tân, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, Kim Bảng

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Kiểm soát dòng tiền: Theo dõi và lập phiếu thu Thu ngân tại quầy Thanh toán các khoản chi được duyệt từ cấp trên Tập hợp hóa đơn, chứng từ, phiếu thu, phiếu chi Kiểm soát đề nghị thanh toán, công nợ từ nhân viên kế toán mua hàng Lập báo cáo thu chi hàng tuần, tháng Lập cáo cáo lãi lỗ nội bộ Làm bảng lương Tập hợp hoá đơn, chứng từ mua vào, bán ra và lưu trữ chứng từ thuế Quản lý số liệu tồn kho hàng hóa Phụ trách kiểm soát kho: số lượng, chất lượng kho thực tế Làm theo ca cố định hoặc có thể xoay ca, hoặc làm theo tiếng (6h30-15h, 15h-23h)

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Tối thiểu 01 năm với vị trí kế toán bán hàng Tốt nghiệp khối ngành kế toán Có khả năng làm việc độc lập và có khả năng quản lý đội nhóm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LIFEGIFT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 7-8tr Phụ cấp: Ăn trưa Thử việc: 02 tháng: 85%lcb Đóng bảo hiểm xã hội sau khi chính thức Chế độ nghỉ lễ, nghỉ phép theo quy định Thưởng các ngày lễ, ngày tết theo quy định Tham gia các hoạt động du lịch hàng năm. Được hỗ trợ chỗ ở nếu có nhu cầu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LIFEGIFT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.