Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LIFEGIFT làm việc tại Hà Nam thu nhập 7 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LIFEGIFT
- Hà Nam: Khu đô thị Nhật Tân, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, Kim Bảng
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
Kiểm soát dòng tiền: Theo dõi và lập phiếu thu
Thu ngân tại quầy
Thanh toán các khoản chi được duyệt từ cấp trên
Tập hợp hóa đơn, chứng từ, phiếu thu, phiếu chi
Kiểm soát đề nghị thanh toán, công nợ từ nhân viên kế toán mua hàng
Lập báo cáo thu chi hàng tuần, tháng
Lập cáo cáo lãi lỗ nội bộ
Làm bảng lương
Tập hợp hoá đơn, chứng từ mua vào, bán ra và lưu trữ chứng từ thuế
Quản lý số liệu tồn kho hàng hóa
Phụ trách kiểm soát kho: số lượng, chất lượng kho thực tế
Làm theo ca cố định hoặc có thể xoay ca, hoặc làm theo tiếng (6h30-15h, 15h-23h)
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: Tối thiểu 01 năm với vị trí kế toán bán hàng
Tốt nghiệp khối ngành kế toán
Có khả năng làm việc độc lập và có khả năng quản lý đội nhóm
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LIFEGIFT Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản: 7-8tr
Phụ cấp: Ăn trưa
Thử việc: 02 tháng: 85%lcb
Đóng bảo hiểm xã hội sau khi chính thức
Chế độ nghỉ lễ, nghỉ phép theo quy định
Thưởng các ngày lễ, ngày tết theo quy định
Tham gia các hoạt động du lịch hàng năm. Được hỗ trợ chỗ ở nếu có nhu cầu
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LIFEGIFT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
