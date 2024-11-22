Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH THƯỜNG NHẬT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH THƯỜNG NHẬT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯỜNG NHẬT
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
CÔNG TY TNHH THƯỜNG NHẬT

Hành chính

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY TNHH THƯỜNG NHẬT

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Toàn nhà The Estella, Diamond, Vista Verde, Quận 2, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

• Nắm bắt quy trình thanh toán và quy trình bán hàng tại cửa hàng.
• Thực hiện các công việc của thu nhân bao gồm: bán hàng, nhập phần mềm ra bill tính tiền, kiểm tra hóa đơn, in hóa đơn, thu tiền khách hàng theo quy trình thanh toán đã được đào tạo.
• Đảm bảo quá trình thanh toán cho khách hàng nhanh chóng, chuẩn mực và chính xác.
• Lập báo cáo thu chi hằng ngày theo yêu cầu của bộ phận kế toán.
• Vệ sinh cửa hàng, khu vực làm việc đồng thời có tinh thần và trách nhiệm bảo quản máy móc, thiết bị được cấp phát làm việc.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Độ tuổi: từ 20 tuổi đến dưới 32 tuổi, có kinh nghiệm mảng dịch vụ là một lợi thế.
• Biết sử dụng vi tính, giao tiếp tiếng Anh căn bản.
• Cẩn thận, trung thực, chính trực, hòa đồng và nhanh nhẹn.

Tại CÔNG TY TNHH THƯỜNG NHẬT Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: tổng thu nhập từ 8 triệu đến 9.5 triệu/ tháng.
• Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH.
• Chế độ thưởng lễ, Tết, các dịp 8/3, sinh nhật....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯỜNG NHẬT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯỜNG NHẬT

CÔNG TY TNHH THƯỜNG NHẬT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 06 Phan Kế Bính, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

