Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH THƯỜNG NHẬT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Toàn nhà The Estella, Diamond, Vista Verde, Quận 2, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Hành chính

• Nắm bắt quy trình thanh toán và quy trình bán hàng tại cửa hàng.

• Thực hiện các công việc của thu nhân bao gồm: bán hàng, nhập phần mềm ra bill tính tiền, kiểm tra hóa đơn, in hóa đơn, thu tiền khách hàng theo quy trình thanh toán đã được đào tạo.

• Đảm bảo quá trình thanh toán cho khách hàng nhanh chóng, chuẩn mực và chính xác.

• Lập báo cáo thu chi hằng ngày theo yêu cầu của bộ phận kế toán.

• Vệ sinh cửa hàng, khu vực làm việc đồng thời có tinh thần và trách nhiệm bảo quản máy móc, thiết bị được cấp phát làm việc.

Yêu Cầu Công Việc

• Độ tuổi: từ 20 tuổi đến dưới 32 tuổi, có kinh nghiệm mảng dịch vụ là một lợi thế.

• Biết sử dụng vi tính, giao tiếp tiếng Anh căn bản.

• Cẩn thận, trung thực, chính trực, hòa đồng và nhanh nhẹn.

Quyền Lợi Được Hưởng

• Mức lương: tổng thu nhập từ 8 triệu đến 9.5 triệu/ tháng.

• Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH.

• Chế độ thưởng lễ, Tết, các dịp 8/3, sinh nhật....

Cách Thức Ứng Tuyển

