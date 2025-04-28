Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty Cổ phần Phát triển và Hợp tác Giáo dục Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu

Mức lương 1 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 9 ngõ 178 Thái Hà, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

Hỗ trợ các công việc kế toán cơ bản tại đơn vị giáo dục/đào tạo

Tham gia vào quá trình ghi chép, phân loại và tổng hợp các chứng từ kế toán

Hỗ trợ kiểm tra tính hợp lệ của các chứng từ, hóa đơn

Hỗ trợ lập các báo cáo tài chính, báo cáo thuế định kỳ

Tham gia vào quy trình thanh toán học phí, lương cho giáo viên và nhân viên

Hỗ trợ quản lý và theo dõi ngân sách của các khóa học, chương trình đào tạo

Thực hiện các công việc hành chính văn phòng liên quan đến kế toán

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Tài chính - Ngân hàng hoặc các ngành liên quan

Không yêu cầu kinh nghiệm làm việc

Có kiến thức cơ bản về kế toán và các quy định kế toán hiện hành

Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel

Có khả năng sử dụng các phần mềm kế toán cơ bản là một lợi thế

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

Có tinh thần học hỏi, cầu tiến và sẵn sàng tiếp thu kiến thức mới

Tại Công ty Cổ phần Phát triển và Hợp tác Giáo dục Toàn Cầu Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo về nghiệp vụ kế toán và quy trình làm việc trong môi trường giáo dục

Có cơ hội thực hành và áp dụng kiến thức đã học vào thực tế

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và năng động

Có cơ hội được tuyển dụng chính thức sau khi kết thúc thời gian thực tập

Được cấp giấy chứng nhận thực tập sau khi hoàn thành chương trình

Được tham gia các hoạt động nội bộ, sự kiện của công ty

Lưu ý: Các bạn trước đó chưa có kinh nghiệm thực tập sinh sẽ được hỗ trợ mộc dấu và không hỗ trợ lương. Sau 01 tháng thực tập sẽ được xem xét mức lương hỗ trợ thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Phát triển và Hợp tác Giáo dục Toàn Cầu

