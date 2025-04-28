Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty Cổ phần Phát triển và Hợp tác Giáo dục Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Công ty Cổ phần Phát triển và Hợp tác Giáo dục Toàn Cầu
Mức lương
1 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: số 9 ngõ 178 Thái Hà, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 1 - 3 Triệu
Hỗ trợ các công việc kế toán cơ bản tại đơn vị giáo dục/đào tạo
Tham gia vào quá trình ghi chép, phân loại và tổng hợp các chứng từ kế toán
Hỗ trợ kiểm tra tính hợp lệ của các chứng từ, hóa đơn
Hỗ trợ lập các báo cáo tài chính, báo cáo thuế định kỳ
Tham gia vào quy trình thanh toán học phí, lương cho giáo viên và nhân viên
Hỗ trợ quản lý và theo dõi ngân sách của các khóa học, chương trình đào tạo
Thực hiện các công việc hành chính văn phòng liên quan đến kế toán
Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Tài chính - Ngân hàng hoặc các ngành liên quan
Không yêu cầu kinh nghiệm làm việc
Có kiến thức cơ bản về kế toán và các quy định kế toán hiện hành
Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel
Có khả năng sử dụng các phần mềm kế toán cơ bản là một lợi thế
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
Có tinh thần học hỏi, cầu tiến và sẵn sàng tiếp thu kiến thức mới
Tại Công ty Cổ phần Phát triển và Hợp tác Giáo dục Toàn Cầu Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo về nghiệp vụ kế toán và quy trình làm việc trong môi trường giáo dục
Có cơ hội thực hành và áp dụng kiến thức đã học vào thực tế
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và năng động
Có cơ hội được tuyển dụng chính thức sau khi kết thúc thời gian thực tập
Được cấp giấy chứng nhận thực tập sau khi hoàn thành chương trình
Được tham gia các hoạt động nội bộ, sự kiện của công ty
Lưu ý: Các bạn trước đó chưa có kinh nghiệm thực tập sinh sẽ được hỗ trợ mộc dấu và không hỗ trợ lương. Sau 01 tháng thực tập sẽ được xem xét mức lương hỗ trợ thực tập.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Phát triển và Hợp tác Giáo dục Toàn Cầu
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
