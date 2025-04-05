Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty TNHH Ampersand Management làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Công ty TNHH Ampersand Management
Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 37 Nguyễn Thị Diệu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 3 - 4 Triệu
Theo dõi đối chiếu hạch toán công nợ các nhà cung cấp mua hàng cho Công ty
Hỗ trợ kiểm soát đối chiếu doanh số và tiền thực thu theo các hình thức thanh toán.
Hỗ trợ kiểm kê hàng hóa định kỳ các cửa hàng.
Các công việc khác theo phân công và hướng dẫn.
Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 3,4 hoặc tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, tài chính
Có kỹ năng giao tiếp tốt
Nắm rõ kiến thức về kế toán.
Định hướng công việc rõ ràng
Sử dụng tốt Microsoft Office: Word, Excel, Power Point…
Có thể làm việc fulltime (8h30 - 17h30), thứ 2 - thứ 6, tối thiểu 3 tháng.
Tại Công ty TNHH Ampersand Management Thì Được Hưởng Những Gì
Được hỗ trợ báo cáo xác nhận thực tập;
Có phụ cấp thực tập + phụ cấp cơm
Giảm giá lên tới 20% khi sử dụng các dịch vụ tại cửa hàng của công ty hay các đối tác của Ampersand;
Thưởng các dịp lễ tết, quà sinh nhât, trung thu…;
Tham gia các chương trình đạo tạo phát triển các kỹ năng trong công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Ampersand Management
