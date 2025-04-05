Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty TNHH Ampersand Management làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 37 Nguyễn Thị Diệu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Theo dõi đối chiếu hạch toán công nợ các nhà cung cấp mua hàng cho Công ty

Hỗ trợ kiểm soát đối chiếu doanh số và tiền thực thu theo các hình thức thanh toán.

Hỗ trợ kiểm kê hàng hóa định kỳ các cửa hàng.

Các công việc khác theo phân công và hướng dẫn.

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3,4 hoặc tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, tài chính

Có kỹ năng giao tiếp tốt

Nắm rõ kiến thức về kế toán.

Định hướng công việc rõ ràng

Sử dụng tốt Microsoft Office: Word, Excel, Power Point…

Có thể làm việc fulltime (8h30 - 17h30), thứ 2 - thứ 6, tối thiểu 3 tháng.

Tại Công ty TNHH Ampersand Management Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ báo cáo xác nhận thực tập;

Có phụ cấp thực tập + phụ cấp cơm

Giảm giá lên tới 20% khi sử dụng các dịch vụ tại cửa hàng của công ty hay các đối tác của Ampersand;

Thưởng các dịp lễ tết, quà sinh nhât, trung thu…;

Tham gia các chương trình đạo tạo phát triển các kỹ năng trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Ampersand Management

