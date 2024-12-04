Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty TNHH MBC Playbe Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Công ty TNHH MBC Playbe Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 5 Lotte Mall Võ Chí Công, Tây Hồ, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ tập hợp và theo dõi đơn vị, chứng từ;
Hỗ trợ công cụ tính toán trên phần mềm;
Đơn kiểm tra và đối chiếu được hỗ trợ;
Thực hiện các công việc theo chỉ đạo của Kế toán trưởng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm cuối, Kế toán chuyên ngành, Kiểm toán hoặc các chuyên ngành có liên quan;
Nắm bắt được kiến thức cơ bản về kế toán nghiệp vụ.
Nắm bắt được kiến thức cơ bản về kế toán nghiệp vụ.
Tại Công ty TNHH MBC Playbe Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ Lương: 2.000.000 VNĐ/tháng
Được đào tạo nghiệp vụ kế toán, thuế, thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp;
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
Được đào tạo nghiệp vụ kế toán, thuế, thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp;
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MBC Playbe Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI