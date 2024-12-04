Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty TNHH MBC Playbe Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5 Lotte Mall Võ Chí Công, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ tập hợp và theo dõi đơn vị, chứng từ;

Hỗ trợ công cụ tính toán trên phần mềm;

Đơn kiểm tra và đối chiếu được hỗ trợ;

Thực hiện các công việc theo chỉ đạo của Kế toán trưởng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối, Kế toán chuyên ngành, Kiểm toán hoặc các chuyên ngành có liên quan;

Nắm bắt được kiến thức cơ bản về kế toán nghiệp vụ.

Tại Công ty TNHH MBC Playbe Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ Lương: 2.000.000 VNĐ/tháng

Được đào tạo nghiệp vụ kế toán, thuế, thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp;

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MBC Playbe Việt Nam

