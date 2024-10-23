Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH FAM INTERIOR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 4 Triệu

Mức lương 2 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 191 Nguyễn Văn Thương, F25, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

Được đào tạo chuyên môn kế toán Nhập liệu thông tin kế toán Theo dõi và kiểm tra các hóa đơn, chứng từ phát sinh. Các công việc khác liên quan đến nghiệp vụ kế toán

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, sinh viên năm 3, năm cuối Làm được fulltime Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài Chính. Kỹ năng sắp xếp, tổ chức. Cẩn thận, trung thực, cầu tiến. Làm việc nhiệt tinh, trách nhiệm. Có thể đi làm luôn

Tại CÔNG TY TNHH FAM INTERIOR Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ lương thực tập Có hỗ trợ đóng dấu và số liệu cho các bạn Sinh viên thực tập. Được đào tạo về các nghiệp vụ kế toán Cơ hội lên nhân viên chính thức, thăng tiến sự nghiệp & đào tạo nghiệp vụ chuyên môn. Được hưởng đầy đủ các chế độ lễ, teambuilding, party, du lịch 1 năm 2 lần. Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, nhiệt huyết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FAM INTERIOR

