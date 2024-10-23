Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH FAM INTERIOR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 4 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại CÔNG TY TNHH FAM INTERIOR
Mức lương
2 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 191 Nguyễn Văn Thương, F25, Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 2 - 4 Triệu
Được đào tạo chuyên môn kế toán
Nhập liệu thông tin kế toán
Theo dõi và kiểm tra các hóa đơn, chứng từ phát sinh.
Các công việc khác liên quan đến nghiệp vụ kế toán
Được đào tạo chuyên môn kế toán
Nhập liệu thông tin kế toán
Theo dõi và kiểm tra các hóa đơn, chứng từ phát sinh.
Các công việc khác liên quan đến nghiệp vụ kế toán
Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ, sinh viên năm 3, năm cuối Làm được fulltime Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài Chính. Kỹ năng sắp xếp, tổ chức. Cẩn thận, trung thực, cầu tiến. Làm việc nhiệt tinh, trách nhiệm. Có thể đi làm luôn
Nữ, sinh viên năm 3, năm cuối
Làm được fulltime
Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài Chính.
Kỹ năng sắp xếp, tổ chức.
Cẩn thận, trung thực, cầu tiến.
Làm việc nhiệt tinh, trách nhiệm.
Có thể đi làm luôn
Nữ, sinh viên năm 3, năm cuối
Làm được fulltime
Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài Chính.
Kỹ năng sắp xếp, tổ chức.
Cẩn thận, trung thực, cầu tiến.
Làm việc nhiệt tinh, trách nhiệm.
Có thể đi làm luôn
Tại CÔNG TY TNHH FAM INTERIOR Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ lương thực tập Có hỗ trợ đóng dấu và số liệu cho các bạn Sinh viên thực tập. Được đào tạo về các nghiệp vụ kế toán Cơ hội lên nhân viên chính thức, thăng tiến sự nghiệp & đào tạo nghiệp vụ chuyên môn. Được hưởng đầy đủ các chế độ lễ, teambuilding, party, du lịch 1 năm 2 lần. Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, nhiệt huyết.
Hỗ trợ lương thực tập
Có hỗ trợ đóng dấu và số liệu cho các bạn Sinh viên thực tập.
Được đào tạo về các nghiệp vụ kế toán
Cơ hội lên nhân viên chính thức, thăng tiến sự nghiệp & đào tạo nghiệp vụ chuyên môn.
Được hưởng đầy đủ các chế độ lễ, teambuilding, party, du lịch 1 năm 2 lần.
Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, nhiệt huyết.
Hỗ trợ lương thực tập
Có hỗ trợ đóng dấu và số liệu cho các bạn Sinh viên thực tập.
Được đào tạo về các nghiệp vụ kế toán
Cơ hội lên nhân viên chính thức, thăng tiến sự nghiệp & đào tạo nghiệp vụ chuyên môn.
Được hưởng đầy đủ các chế độ lễ, teambuilding, party, du lịch 1 năm 2 lần.
Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, nhiệt huyết.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FAM INTERIOR
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI