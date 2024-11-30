Tuyển Thực tập sinh kế toán Công Ty TNHH Tân Phú làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: KĐT Lakeview City, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

- Thu nhập các thông tin tài chính kế toán.

- Hạch toán các nghiệp vụ kế toán vào phần mềm và nhập dữ liệu vào báo cáo kế toán.

- Xử lý hồ sơ kế toán, truy vấn điện thoại, giao dịch với ngân hàng, thuế, kiểm toán.

- Xuất hóa đơn bán hàng hàng ngày cho các cửa hàng.

- Lập báo cáo theo yêu cầu.

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các chuyên ngành có liên quan.

Có kinh nghiệm là một lợi thế.

Nắm vững chế độ kế toán hiện hành, khả năng tổng hợp và phân tích.

Sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm Microsoft Office, Misa.

Năng động, tự tin, trung thực và tỉ mỉ.

Có trách nhiệm cao và chịu được áp lực trong công việc.

Tại Công Ty TNHH Tân Phú Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ thực tập: 3.000.000đ/tháng + phụ cấp.

Dấu mộc xác nhận thực tập và tài liệu liên quan.

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau kì thực tập.

Cung cấp máy tính, phần mềm sử dụng cho công việc.

Đào tạo, hướng dẫn trong quá trình làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tân Phú

