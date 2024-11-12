Tuyển Thực tập sinh kế toán CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ TƯ VẤN DỊCH VỤ NGÔI SAO GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 117 Châu Văn Liêm, Phường 14, Quận 5, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 5

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

- Hỗ trợ các công việc chuyên môn của team chính đang phụ trách.

- Chấp hành quy định, quy trình của Công ty.

- Các công việc theo yêu cầu của cấp Quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm 3 hoặc năm 4 cần hỗ trợ mộc thực tập

- Không cần kinh nghiệm

- Linh hoạt giờ làm theo lịch học

- Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng lập kế hoạch, Quản lý sắp xếp tốt công việc

- Tác phong làm việc chuyên nghiệp, chủ động, sáng tạo và hòa đồng với đồng nghiệp

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ TƯ VẤN DỊCH VỤ NGÔI SAO GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Đào tạo miễn phí và tiếp cận công việc bên ngành Du lịch

- Công ty hỗ trợ đóng mộc thực tập

- Thời gian làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6 (8h00 - 17h00), Thứ bảy (8h00 - 12h00), nghỉ trưa từ 12h00 - 13h30 mỗi ngày.

- Lộ trình đào tạo lên thành nhân viên thử việc sau kỳ thực tập.

- Địa chỉ làm việc:

VP1: 141 Châu Văn Liêm, P. 14, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

VP2: 57 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ TƯ VẤN DỊCH VỤ NGÔI SAO GROUP

