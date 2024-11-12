Tuyển Thực tập sinh kế toán CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ TƯ VẤN DỊCH VỤ NGÔI SAO GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ TƯ VẤN DỊCH VỤ NGÔI SAO GROUP
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ TƯ VẤN DỊCH VỤ NGÔI SAO GROUP

Thực tập sinh kế toán

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ TƯ VẤN DỊCH VỤ NGÔI SAO GROUP

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 117 Châu Văn Liêm, Phường 14, Quận 5, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 5

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

- Hỗ trợ các công việc chuyên môn của team chính đang phụ trách.
- Chấp hành quy định, quy trình của Công ty.
- Các công việc theo yêu cầu của cấp Quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm 3 hoặc năm 4 cần hỗ trợ mộc thực tập
- Không cần kinh nghiệm
- Linh hoạt giờ làm theo lịch học
- Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng lập kế hoạch, Quản lý sắp xếp tốt công việc
- Tác phong làm việc chuyên nghiệp, chủ động, sáng tạo và hòa đồng với đồng nghiệp

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ TƯ VẤN DỊCH VỤ NGÔI SAO GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Đào tạo miễn phí và tiếp cận công việc bên ngành Du lịch
- Công ty hỗ trợ đóng mộc thực tập
- Thời gian làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6 (8h00 - 17h00), Thứ bảy (8h00 - 12h00), nghỉ trưa từ 12h00 - 13h30 mỗi ngày.
- Lộ trình đào tạo lên thành nhân viên thử việc sau kỳ thực tập.
- Địa chỉ làm việc:
VP1: 141 Châu Văn Liêm, P. 14, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh
VP2: 57 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ TƯ VẤN DỊCH VỤ NGÔI SAO GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ TƯ VẤN DỊCH VỤ NGÔI SAO GROUP

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ TƯ VẤN DỊCH VỤ NGÔI SAO GROUP

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 117 Châu Văn Liêm, Phường 14, Quận 5, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam|

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

