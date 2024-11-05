Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty cổ phần Thiên Nhiên Thủy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 110/62/9 Tô Hiệu, P. Hiệp Tân,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

•Lập, kiểm tra và quản lý các hóa đơn, chứng từ, đề nghị thanh toán và tiến hành xử lý hạch toán, lên đề nghị thanh toán, sắp xếp, lưu trữ theo quy định

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhanh nhẹn, có trách nhiệm với công việc, có tinh thần học hỏi và có chí cầu tiến

• Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm với công việc

• Kỹ năng lập, phân tích và tổng hợp báo cáo

• Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; nắm vững, sử dụng tốt phần mềm kế toán (Fast, Misa)

• Nắm vững Luật kế toán, các quy định về Thuế, các quy chế, quy định và quy trình liên quan đến hoạt động của Công ty

Tại Công ty cổ phần Thiên Nhiên Thủy Thì Được Hưởng Những Gì

Được học hỏi kinh nghiệm làm việc trong thời gian thực tập

Công ty sẳn sàng cung cấp hỗ trợ giúp đóng mộc cho TTS

Quản lý đầy đủ quyền lợi cho vị trí thực tập trong suốt thời gian TT tại CTY

Môi trường năng, hoà đồng dễ thích nghi .

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Thiên Nhiên Thủy

