Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty cổ phần Thiên Nhiên Thủy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Công ty cổ phần Thiên Nhiên Thủy
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 110/62/9 Tô Hiệu, P. Hiệp Tân,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận
•Lập, kiểm tra và quản lý các hóa đơn, chứng từ, đề nghị thanh toán và tiến hành xử lý hạch toán, lên đề nghị thanh toán, sắp xếp, lưu trữ theo quy định
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhanh nhẹn, có trách nhiệm với công việc, có tinh thần học hỏi và có chí cầu tiến
• Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm với công việc
• Kỹ năng lập, phân tích và tổng hợp báo cáo
• Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; nắm vững, sử dụng tốt phần mềm kế toán (Fast, Misa)
• Nắm vững Luật kế toán, các quy định về Thuế, các quy chế, quy định và quy trình liên quan đến hoạt động của Công ty
Tại Công ty cổ phần Thiên Nhiên Thủy Thì Được Hưởng Những Gì
Được học hỏi kinh nghiệm làm việc trong thời gian thực tập
Công ty sẳn sàng cung cấp hỗ trợ giúp đóng mộc cho TTS
Quản lý đầy đủ quyền lợi cho vị trí thực tập trong suốt thời gian TT tại CTY
Môi trường năng, hoà đồng dễ thích nghi .
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Thiên Nhiên Thủy
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
