Tuyển Thực tập sinh kế toán Cty TNHH TMDV XNK The Vigo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 6 Triệu

Mức lương 5 - 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 3 đường 33, Phường An Khánh, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 5 - 6 Triệu

Thực hiện việc sắp xếp hồ sơ, chứng từ theo quy định công ty.

Thực hiện việc nhập liệu theo hướng dẫn

Thực hiện các công việc khác của bộ phận theo phân công.

Cơ hội được trải nghiệm môi trường làm việc thực tế và được hướng dẫn đầy đủ các nghiệp vụ cơ bản, tư vấn và định hướng phát triển.

Với Mức Lương 5 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối, sinh viên vừa tốt nghiệp ở các trường Đại học trên địa bàn TP.HCM theo chuyên ngành Kế toán.

Người có kinh nghiệm dưới 1 năm muốn thử sức ngành Kế toán.

Có kinh nghiệm thực tập trong mảng Kế toán trước đó là 1 lợi thế.

Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng như Excel, Google Drive,...

Cẩn thận, tỉ mỉ và chịu khó trong công việc.

Cầu tiến, ham học hỏi.

Tại Cty TNHH TMDV XNK The Vigo Thì Được Hưởng Những Gì

Lương CTV 5-6tr tùy năng lực

Làm việc trong môi trường năng động, và cơ hội tích lũy kinh nghiệm thực tế

Có cơ hội được đào tạo và phát triển chuyên môn, định hướng nghề nghiệp

Được tham gia các hoạt động/sự kiện nội bộ công ty

Thời gian làm việc: Từ 08h30 – 18h00, thứ 2 – thứ 6 hàng tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cty TNHH TMDV XNK The Vigo

