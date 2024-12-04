Tuyển Thực tập sinh kế toán Cty TNHH TMDV XNK The Vigo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 6 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Cty TNHH TMDV XNK The Vigo
Mức lương
5 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 3 đường 33, Phường An Khánh, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 5 - 6 Triệu
Thực hiện việc sắp xếp hồ sơ, chứng từ theo quy định công ty.
Thực hiện việc nhập liệu theo hướng dẫn
Thực hiện các công việc khác của bộ phận theo phân công.
Cơ hội được trải nghiệm môi trường làm việc thực tế và được hướng dẫn đầy đủ các nghiệp vụ cơ bản, tư vấn và định hướng phát triển.
Với Mức Lương 5 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm cuối, sinh viên vừa tốt nghiệp ở các trường Đại học trên địa bàn TP.HCM theo chuyên ngành Kế toán.
Người có kinh nghiệm dưới 1 năm muốn thử sức ngành Kế toán.
Có kinh nghiệm thực tập trong mảng Kế toán trước đó là 1 lợi thế.
Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng như Excel, Google Drive,...
Cẩn thận, tỉ mỉ và chịu khó trong công việc.
Cầu tiến, ham học hỏi.
Tại Cty TNHH TMDV XNK The Vigo Thì Được Hưởng Những Gì
Lương CTV 5-6tr tùy năng lực
Làm việc trong môi trường năng động, và cơ hội tích lũy kinh nghiệm thực tế
Có cơ hội được đào tạo và phát triển chuyên môn, định hướng nghề nghiệp
Được tham gia các hoạt động/sự kiện nội bộ công ty
Thời gian làm việc: Từ 08h30 – 18h00, thứ 2 – thứ 6 hàng tuần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cty TNHH TMDV XNK The Vigo
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
