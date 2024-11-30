Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH PRIME CAPITAL GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 2 Triệu

Mức lương 2 - 2 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 3 Nguyễn Văn Đậu, Phường 5, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 2 - 2 Triệu

Hỗ trợ ghi chép và hạch toán các nghiệp vụ kế toán hàng ngày (thu, chi, công nợ...).

Theo dõi công nợ phải thu, phải trả và hỗ trợ đảm bảo thanh toán, thu hồi công nợ đúng hạn.

Hỗ trợ chuẩn bị báo cáo tài chính định kỳ (P&L, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ).

Tham gia hỗ trợ khai báo thuế (VAT, PIT) và chuẩn bị tài liệu liên quan đến quyết toán thuế.

Hỗ trợ theo dõi dòng tiền và đảm bảo thanh khoản cho hoạt động kinh doanh.

Tham gia hỗ trợ lập kế hoạch và dự báo tài chính.

Phối hợp với các bộ phận liên quan trong công tác kiểm toán nội bộ và hỗ trợ làm việc với kiểm toán bên ngoài.

Thực hiện các công việc hành chính liên quan đến kế toán theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 2 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, năm 4 hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.

Có thể làm việc ít nhất 4 ngày/tuần.

Tiếng Anh đọc hiểu, giao tiếp cơ bản là bắt buộc.

Đang học hoặc có hiểu biết về chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và các quy định thuế hiện hành.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel) và ưu tiên có kinh nghiệm với các phần mềm kế toán.

Kỹ năng làm việc nhóm, cẩn thận và trung thực trong công việc.

Đam mê và mong muốn học hỏi trong lĩnh vực kế toán.

Tại CÔNG TY TNHH PRIME CAPITAL GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc có thể linh động theo lịch học.

Có cơ hội trải nghiệm thực tế trong lĩnh vực kế toán, tài chính.

Được hướng dẫn, đào tạo từng bước trong công việc.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện.

Có hỗ trợ phù hợp trong thời gian thực tập.

Cơ hội xem xét trở thành nhân viên chính thức sau kỳ thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PRIME CAPITAL GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin