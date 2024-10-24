Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH SX TM HOÀNG TÂM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 2 Triệu

CÔNG TY TNHH SX TM HOÀNG TÂM
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
CÔNG TY TNHH SX TM HOÀNG TÂM

Thực tập sinh kế toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại CÔNG TY TNHH SX TM HOÀNG TÂM

Mức lương
Đến 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 17 Cách Mạng, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TP.HCM, Tân Phú

- Miền Nam

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Đến 2 Triệu

Hỗ trợ quản lý kho, kiểm tra và theo dõi hàng hóa nhập xuất tồn. Điều phối vận chuyển, sắp xếp hàng hóa hợp lý trong kho. Thực hiện công việc đóng gói, dán nhãn sản phẩm trước khi giao hàng. Làm việc trực tiếp dưới xưởng sản xuất để đảm bảo quy trình vận hành suôn sẻ. Hỗ trợ kế toán kho trong việc ghi chép và báo cáo số liệu liên quan. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.
Với Mức Lương Đến 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các ngành Kế toán, kiểm toán, kinh tế, quản trị kinh doanh Trung thực, cẩn thận, và có khả năng chịu được áp lực công việc. Linh hoạt, biết cách ứng biến nhanh và giải quyết vấn đề. Sẵn sàng học hỏi và làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Có khả năng làm việc nhóm và độc lập hiệu quả. Ưu tiên ứng viên có kiến thức cơ bản về kế toán hoặc quản lý kho (không bắt buộc kinh nghiệm).
Tại CÔNG TY TNHH SX TM HOÀNG TÂM Thì Được Hưởng Những Gì

Dấu mộc sau thực tập + số liệu báo cáo + Giấy xác nhận sau thực tập Được đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu từ các quản lý giàu kinh nghiệm. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp. Hỗ trợ chi phí thực tập 2.000.000đ/tháng Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau khi hoàn thành tốt kỳ thực tập.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SX TM HOÀNG TÂM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SX TM HOÀNG TÂM

CÔNG TY TNHH SX TM HOÀNG TÂM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 26 Hoàng Kế Viêm, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

