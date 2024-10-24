Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH SX TM HOÀNG TÂM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 2 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại CÔNG TY TNHH SX TM HOÀNG TÂM
- Hồ Chí Minh: 17 Cách Mạng, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TP.HCM, Tân Phú
- Miền Nam
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Đến 2 Triệu
Hỗ trợ quản lý kho, kiểm tra và theo dõi hàng hóa nhập xuất tồn.
Điều phối vận chuyển, sắp xếp hàng hóa hợp lý trong kho.
Thực hiện công việc đóng gói, dán nhãn sản phẩm trước khi giao hàng.
Làm việc trực tiếp dưới xưởng sản xuất để đảm bảo quy trình vận hành suôn sẻ.
Hỗ trợ kế toán kho trong việc ghi chép và báo cáo số liệu liên quan.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.
Hỗ trợ quản lý kho, kiểm tra và theo dõi hàng hóa nhập xuất tồn.
Điều phối vận chuyển, sắp xếp hàng hóa hợp lý trong kho.
Thực hiện công việc đóng gói, dán nhãn sản phẩm trước khi giao hàng.
Làm việc trực tiếp dưới xưởng sản xuất để đảm bảo quy trình vận hành suôn sẻ.
Hỗ trợ kế toán kho trong việc ghi chép và báo cáo số liệu liên quan.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.
Với Mức Lương Đến 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các ngành Kế toán, kiểm toán, kinh tế, quản trị kinh doanh
Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp
Trung thực, cẩn thận, và có khả năng chịu được áp lực công việc.
Trung thực
áp lực
Linh hoạt, biết cách ứng biến nhanh và giải quyết vấn đề.
Linh hoạt
Sẵn sàng học hỏi và làm việc với tinh thần trách nhiệm cao.
Có khả năng làm việc nhóm và độc lập hiệu quả.
Ưu tiên ứng viên có kiến thức cơ bản về kế toán hoặc quản lý kho (không bắt buộc kinh nghiệm).
kế toán
quản lý kho
Tại CÔNG TY TNHH SX TM HOÀNG TÂM Thì Được Hưởng Những Gì
Dấu mộc sau thực tập + số liệu báo cáo + Giấy xác nhận sau thực tập
Được đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu từ các quản lý giàu kinh nghiệm.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Hỗ trợ chi phí thực tập 2.000.000đ/tháng
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau khi hoàn thành tốt kỳ thực tập.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SX TM HOÀNG TÂM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI