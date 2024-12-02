Tuyển Thực tập sinh kế toán Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Kinh Doanh Viva làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Kinh Doanh Viva
Ngày đăng tuyển: 02/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/01/2025
Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Kinh Doanh Viva

Thực tập sinh kế toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Kinh Doanh Viva

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 343 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão,Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Quản lý chứng từ - Nhập dữ liệu kế toán hằng ngày.
Hỗ trợ cấp trên vận hành công tác kế toán giúp ghi nhận các giao dịch - lập báo cáo tuân thủ - báo cáo quản trị - soát xét rủi ro – các nghiệp về kế toán quản trị và tài chính doanh nghiệp.
Quản lý biểu mẫu và qui trình lập chứng từ, hóa đơn theo chính sách và qui trình kết toán,
Quản lý lưu trữ chứng từ,
Quản lý dữ liệu sơ cấp từ hệ thống chứng từ,
Lập các loại báo cáo thuế (VAT, PIT, CIT, FCT...)
Lập báo cáo kế toán tổng hợp và chi tiết,
Lập các báo cáo kết quả kinh doanh,
Lập các báo cáo kế toán quản trị, tham gia các hoạt động quản trị tài chính doanh nghiệp.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sức khoẻ tốt, từ 20 – 26 tuổi, có khả năng làm việc ngoài giờ, áp lực.
Kỹ năng máy tính tốt.
Cẩn trọng, kiên trì, chính xác.
Am hiểu hệ thống kế toán Việt Nam, thông thạo excel và các phần mềm ứng dụng trong văn phòng.
Có tầm nhìn và lộ trình nghề nghiệp rõ ràng, sẵn sàng rèn luyện và theo đuổi mục tiêu dài hạn.
Ưu tiên Tiếng Anh thông thạo, giao tiếp - làm việc trực tiếp theo cách chuyên nghiệp với khách hàng nước ngoài.
Không có vướng bận cá nhân, không làm việc hay kinh doanh riêng bên ngoài dưới mọi hình thức.
Có kiến thức nền, kiến thức xã hội, kỹ năng sử dụng tiếng Việt, tư duy pháp lý sắc bén... để có thể làm việc và phát triển trong môi trường năng động – chuyên nghiệp. Phong cách làm việc bằng đam mê và đo lường bằng kết quả cuối cùng xuất sắc.

Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Kinh Doanh Viva Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản trong năm đầu tiên từ 10.000.000 – 12.000.000đ/tháng.
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm trách nhiệm cao PVI.
Các khoản thưởng theo lễ tết và phúc lợi khác theo chính sách của công ty. Thu nhập thực tế được điều chỉnh cạnh tranh theo năng lực.
Môi trường làm việc lành mạnh, khoa học, thường xuyên sử dụng tiếng Anh và giao tiếp với khách hàng là các công ty đa quốc gia.
Cơ hội rèn luyện và cọ xát toàn diện trong môi trường kinh doanh đa dạng, tích luỹ kiến thức và kỹ năng chuyên môn sâu, giúp mang về nhiều lợi ích, kinh nghiệm, bài học quý giá và đặc biệt, đây chính là con đường ngắn nhất để thăng cấp lên các vị trí kế toán cấp cao, quản lý tài chính doanh nghiệp.
Cơ hội thăng tiến lên các vị trí kế toán tổn hợp, quản lý kế toán, kế toán trưởng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Kinh Doanh Viva

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Kinh Doanh Viva

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Kinh Doanh Viva

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lầu 12, toà nhà International Plaza, 343 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Hồ Chí Minh

