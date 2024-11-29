Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty Cổ Phần Mũ Xanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Công ty Cổ Phần Mũ Xanh
Mức lương
1 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 75 Đường số 3, KDC City Land, Phường 7, Gò Vấp, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 1 - 2 Triệu
- Hỗ trợ tổng hợp số liệu, kê khai, kiểm tra và sắp xếp hồ sơ chứng từ kế toán.
- Được đào tạo và thực hiện các nghiệp vụ ở mảng việc theo định hướng công việc cá nhân (nội bộ, thuế, công nợ, doanh thu, ...).
- Thực hiện các công việc từ chỉ đạo của Kế toán trưởng.
Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sinh viên năm cuối đại học đang chờ bằng hoặc đã tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán,,...
- Thực tập full time
- Thời gian thực tập: 4-6 tháng
- Cẩn thận, tỉ mỉ, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm cao
- Biết sử dụng các hàm trên Excel
- Có thể nhận việc ngay
Tại Công ty Cổ Phần Mũ Xanh Thì Được Hưởng Những Gì
- Phụ cấp: 1,000,000 - 2,000,000 VND/tháng
- Được đào tạo bài bản, nâng cao chuyên môn
- Được tham gia các công việc thực tế, sự kiện của công ty
- Được cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Mũ Xanh
