Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty Cổ Phần Mũ Xanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

Mức lương 1 - 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 75 Đường số 3, KDC City Land, Phường 7, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

- Hỗ trợ tổng hợp số liệu, kê khai, kiểm tra và sắp xếp hồ sơ chứng từ kế toán.

- Được đào tạo và thực hiện các nghiệp vụ ở mảng việc theo định hướng công việc cá nhân (nội bộ, thuế, công nợ, doanh thu, ...).

- Thực hiện các công việc từ chỉ đạo của Kế toán trưởng.

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm cuối đại học đang chờ bằng hoặc đã tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán,,...

- Thực tập full time

- Thời gian thực tập: 4-6 tháng

- Cẩn thận, tỉ mỉ, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm cao

- Biết sử dụng các hàm trên Excel

- Có thể nhận việc ngay

Tại Công ty Cổ Phần Mũ Xanh Thì Được Hưởng Những Gì

- Phụ cấp: 1,000,000 - 2,000,000 VND/tháng

- Được đào tạo bài bản, nâng cao chuyên môn

- Được tham gia các công việc thực tế, sự kiện của công ty

- Được cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Mũ Xanh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin