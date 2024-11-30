Tuyển Thực tập sinh kế toán Công Ty Cổ Phần Global Online Branding làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 235 Lý Thường Kiệt, Phường 6, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán

Hỗ trợ cập nhật chứng từ, lương, bảo hiểm, kê khai thuế, làm sổ sách, lập báo cáo tài chính cho doanh nghiệp

Theo dõi ghi nhận chi phí, doanh thu vào phần mềm kế toán, theo dõi thanh toán các hóa đơn

Những nhiệm vụ khác liên quan đến kế toán theo yêu cầu.

Hỗ trợ lưu trữ văn thư, hồ sơ, văn phòng phẩm

Các công việc khác theo phân công của cán bộ quản lý giao

Yêu Cầu Công Việc

Có laptop, ưu tiên có thể đi làm fulltime hoặc 32h/tuần.

Quyền Lợi Được Hưởng

1. Được hưởng phụ cấp thực tập theo chế độ của công ty 1.000.000 VNĐ/tháng.

2. Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ theo quy định công ty.

3. Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và phát huy được năng lực của bản thân, có cơ hội lên cộng tác viên hoặc nhân viên sau khi kết thúc thực tập

4. Được hỗ trợ đóng dấu xác nhận thực tập, có số liệu để làm báo cáo tốt nghiệp.

5. Tích lũy khả năng, trau dồi kinh nghiệm làm nghề.

Cách Thức Ứng Tuyển

