Tuyển Thực tập sinh kế toán Công Ty Cổ Phần Global Online Branding làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Công Ty Cổ Phần Global Online Branding
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 235 Lý Thường Kiệt, Phường 6, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ cập nhật chứng từ, lương, bảo hiểm, kê khai thuế, làm sổ sách, lập báo cáo tài chính cho doanh nghiệp
Theo dõi ghi nhận chi phí, doanh thu vào phần mềm kế toán, theo dõi thanh toán các hóa đơn
Những nhiệm vụ khác liên quan đến kế toán theo yêu cầu.
Hỗ trợ lưu trữ văn thư, hồ sơ, văn phòng phẩm
Các công việc khác theo phân công của cán bộ quản lý giao
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có laptop, ưu tiên có thể đi làm fulltime hoặc 32h/tuần.
Tại Công Ty Cổ Phần Global Online Branding Thì Được Hưởng Những Gì
1. Được hưởng phụ cấp thực tập theo chế độ của công ty 1.000.000 VNĐ/tháng.
2. Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ theo quy định công ty.
3. Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và phát huy được năng lực của bản thân, có cơ hội lên cộng tác viên hoặc nhân viên sau khi kết thúc thực tập
4. Được hỗ trợ đóng dấu xác nhận thực tập, có số liệu để làm báo cáo tốt nghiệp.
5. Tích lũy khả năng, trau dồi kinh nghiệm làm nghề.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Global Online Branding
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
