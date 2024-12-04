Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN ASIALABS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 465 Hồng Bàng Phường 14 Quận 5 TP HCM, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ nhập liệu chứng từ, hóa đơn và các báo cáo kế toán hàng ngày.

Hỗ trợ lập báo cáo tài chính, báo cáo thu chi và các báo cáo theo yêu cầu của cấp trên.

Kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.

Hỗ trợ công tác kiểm toán nội bộ và các nhiệm vụ kế toán liên quan khác.

Thực hiện các nhiệm vụ hành chính kế toán như quản lý hóa đơn, sắp xếp chứng từ.

Học hỏi và thực hành các quy trình, nghiệp vụ kế toán cơ bản.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3 hoặc năm 4, ưu tiên chuyên ngành kế toán, tài chính, kiểm toán.

Có kiến thức cơ bản về kế toán và các chuẩn mực kế toán.

Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel.

Kỹ năng tổ chức công việc tốt, chi tiết, cẩn thận và trung thực.

Có tinh thần học hỏi, cầu tiến và chịu khó trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ASIALABS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp thực tập Được đào tạo và học hỏi các nghiệp vụ kế toán thực tiễn.

Cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và năng động.

Được hỗ trợ và hướng dẫn từ đội ngũ kế toán có kinh nghiệm.

Cơ hội phát triển kỹ năng và kinh nghiệm để chuẩn bị cho công việc chính thức sau khi ra trường.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ASIALABS VIỆT NAM

