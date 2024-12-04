Tuyển Thực tập sinh kế toán Innovature làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu

Mức lương 6 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: REE Tower, 9 Đoàn Văn Bơ, phường 13, Quận 4, HCM, Quận 4, Quận 4

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 6 - 7 Triệu

Hỗ trợ các nhiệm vụ và quy trình quan trọng về nghiệp vụ Phải thu/Phải trả (AR/AP) bao gồm lập hoá đơn, áp dụng tiền mặt, cân đối số liệu, kiểm toán và thu tiền cho các khách hàng được giao

Hỗ trợ kiểm toán định kỳ về dữ liệu hoá đơn để đảm bảo độ chính xác trong quá trình xử lý thanh toán cho nhà cung cấp. Tiếp cận tích cực để xác định và giảm thiểu lỗi có thể dẫn đến rủi ro thanh toán.

Hỗ trợ kiểm toán hàng tháng để báo cáo doanh thu và chi phí theo quy tắc U.S. GAAP. Những công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên hoặc vừa tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán;

Tiếng Anh giao tiếp tốt, cả nói và viết;

Có khả năng làm việc độc lập, luôn sẵn sàng học hỏi và hoàn thành công việc tốt.

Tại Innovature Thì Được Hưởng Những Gì

Innovature cam kết một môi trường làm việc lành mạnh dựa trên sự đối xử công bằng và tôn trọng. Các phúc lợi hấp dẫn như sau:

Hỗ trợ thực tập hấp dẫn

Môi trường làm việc sử dụng tiếng Anh

Cơ hội thăng tiến lên vị trí toàn thời gian

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Innovature

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin