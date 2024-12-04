Tuyển Thực tập sinh kế toán Innovature làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Innovature
- Hồ Chí Minh: REE Tower, 9 Đoàn Văn Bơ, phường 13, Quận 4, HCM, Quận 4, Quận 4
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 6 - 7 Triệu
Hỗ trợ các nhiệm vụ và quy trình quan trọng về nghiệp vụ Phải thu/Phải trả (AR/AP) bao gồm lập hoá đơn, áp dụng tiền mặt, cân đối số liệu, kiểm toán và thu tiền cho các khách hàng được giao
Hỗ trợ kiểm toán định kỳ về dữ liệu hoá đơn để đảm bảo độ chính xác trong quá trình xử lý thanh toán cho nhà cung cấp. Tiếp cận tích cực để xác định và giảm thiểu lỗi có thể dẫn đến rủi ro thanh toán.
Hỗ trợ kiểm toán hàng tháng để báo cáo doanh thu và chi phí theo quy tắc U.S. GAAP. Những công việc khác theo sự phân công của quản lý.
Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng Anh giao tiếp tốt, cả nói và viết;
Có khả năng làm việc độc lập, luôn sẵn sàng học hỏi và hoàn thành công việc tốt.
Tại Innovature Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ thực tập hấp dẫn
Môi trường làm việc sử dụng tiếng Anh
Cơ hội thăng tiến lên vị trí toàn thời gian
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Innovature
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI