Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty Cổ Phần Silver Star Media làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ Phần Silver Star Media
Ngày đăng tuyển: 05/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/12/2024
Công ty Cổ Phần Silver Star Media

Thực tập sinh kế toán

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Công ty Cổ Phần Silver Star Media

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 127 Đường số 5, Phường An Phú, TP Thủ Đức,Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

-Hoàn thành các nhiệm vụ phân công của kế toán, người hướng dẫn trực tiếp, kế toán trưởng;
- Đọc hiểu ngành nghề kinh doanh của công ty, các tài khoản ghi sổ thường dùng;
- Hỗ trợ kiểm tra các tài khoản ghi sổ;
- Hỗ trợ phòng kế toán thu thập, nhập dữ liệu thô vào phần mềm;
- Giúp kiểm tra, đối chiếu số liệu ghi sổ với các hóa đơn, chứng từ ngân hàng;
- Hỗ trợ xử lý hồ sơ kế toán;
- Hỗ trợ tiếp nhận, xử lý truy vấn qua điện thoại;
- Giúp kiểm tra, xử lý bảng cân đối kế toán;
- Học cách thực hiện các báo cáo thu nhập và báo cáo tài chính theo sự hướng dẫn;
- Hỗ trợ rà soát chi phí, hồ sơ về lao động, hoặc hồ sơ thuế, các chi tiêu ở công ty;
- Cập nhập các thông tin, kiểm tra và cập nhập các số liệu lên phần mềm theo sự phân công của phòng ban;
- Hỗ trợ kế toán viên hoàn thành các loại báo cáo tài chính theo tuần, tháng của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thành thạo tin học văn phòng, quan trọng nhất dùng rất nhiều trong công việc, từ việc định dạng nhanh đến các hàm tính toán;
- Có kỹ năng sử dụng các phần mềm kế toán như: MISA, EXCEL...;
- Kỹ năng làm việc dưới áp lực vì khối lượng công việc của kế toán luôn rất nhiều;
- Các kỹ năng mềm khác như: kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm hiệu quả.

Tại Công ty Cổ Phần Silver Star Media Thì Được Hưởng Những Gì

- Đóng dấu mộc hoàn thành thực tập, hỗ trợ số liệu và hướng dẫn viết báo cáo tốt nghiệp.
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, mở rộng các mối quan hệ.
- Được hỗ trợ bởi các kế toán giàu kinh nghiệm.
- Áp dụng các kiến thức vào trong thực tế công việc.
- Trau dồi kinh nghiệm làm việc, hiểu rõ các quy trình nghiệp vụ.
-Trải nghiệm trong môi trường làm việc năng động: Đi du lịch, tham gia các cuộc thi, sự kiện lớn do công ty tổ chức
Phụ cấp: không, có thưởng sau sự kiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Silver Star Media

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Silver Star Media

Công ty Cổ Phần Silver Star Media

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 62A Phạm Ngọc Thạch, Phường 06, Quận 3, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

