Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu

Mức lương 1 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: làm giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 (sáng 8h - 12h, chiều 13h30 - 17h30), Thứ 7, Chủ Nhật nghỉ., Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

- Hỗ trợ bộ phận kinh doanh thực hiện các hoạt động trong phòng, làm hợp đồng, kiểm soát hợp đồng, chăm sóc khách hàng, tìm kiếm thông tin dữ liệu...

- Hỗ trợ kinh doanh trong việc liên hệ, chăm sóc với các đối tác phân phối sản phẩm B2B theo danh sách sẵn được cung cấp

- Hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến khách hàng

- Các công việc khác được quản lý giao

- Thông tin chi tiết trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có laptop cá nhân

- Học từ Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kinh tế, Marketing, truyền thông

- Nhanh nhẹn, xử lý tình huống vs đối tác

- Giao tiếp tốt, thao tác tin học VP giỏi

- Làm được Full time

- Ham học hỏi.

Tại CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 1 - 3 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin