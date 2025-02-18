Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE
- Hồ Chí Minh: làm giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 (sáng 8h
- 12h, chiều 13h30
- 17h30), Thứ 7, Chủ Nhật nghỉ., Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 1 - 3 Triệu
- Hỗ trợ bộ phận kinh doanh thực hiện các hoạt động trong phòng, làm hợp đồng, kiểm soát hợp đồng, chăm sóc khách hàng, tìm kiếm thông tin dữ liệu...
- Hỗ trợ kinh doanh trong việc liên hệ, chăm sóc với các đối tác phân phối sản phẩm B2B theo danh sách sẵn được cung cấp
- Hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến khách hàng
- Các công việc khác được quản lý giao
- Thông tin chi tiết trao đổi trong buổi phỏng vấn.
Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Học từ Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kinh tế, Marketing, truyền thông
- Nhanh nhẹn, xử lý tình huống vs đối tác
- Giao tiếp tốt, thao tác tin học VP giỏi
- Làm được Full time
- Ham học hỏi.
Tại CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
