Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH Vuasoft làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 Triệu

Mức lương 2 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1 ngõ 329 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 2 - 5 Triệu

Gia nhập Vuasoft, bạn sẽ đảm nhận những nhiệm vụ thú vị và đầy thử thách:

Tìm kiếm khách hàng: Các trung tâm và giáo viên tiếng Anh có nhu cầu sử dụng web/app để dạy học.

Tư vấn khách hàng: Gọi điện, nhắn tin, xử lý hợp đồng và hỗ trợ chốt đơn.

Chăm sóc khách hàng: Theo dõi, hỗ trợ việc sử dụng sản phẩm và nhắc gia hạn dịch vụ định kỳ.

Với Mức Lương 2 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tinh thần cống hiến, ý chí cầu tiến, và khát khao xây dựng sự nghiệp.

Tối thiểu là sinh viên năm cuối có thể làm việc từ 75% thời gian hoặc toàn thời gian.

Tự tin giao tiếp, yêu thích kinh doanh và bán hàng.

Tiếng Anh: trình độ +5.5 IELTS (hoặc tương đương).

Có kinh nghiệm bán hàng hoặc làm việc trong lĩnh vực giáo dục.

Yêu thích công nghệ và giáo dục, đặc biệt nếu bạn có khả năng tạo nội dung trên TikTok, Facebook.

Tại Công ty TNHH Vuasoft Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ đi lại 500k/ tháng

Thưởng theo doanh số (20% doanh số).

Thu nhập trung bình: 1,5-4,5tr

Lương cứng: chia theo từng mốc doanh thu theo các cấp độ: 3tr, 6tr, 10tr v.v.

Thưởng doanh số: (20%-35% doanh số)

Nguồn thu nhập thụ động: Từ phí duy trì của khách hàng bạn đã ký.

Thu nhập trung bình: 9tr-20tr

Nhiều cấp độ phát triển, không giới hạn khả năng thăng tiến, không giới hạn thu nhập.

Bạn sẽ được đào tạo từ A đến Z:

Kỹ năng tìm kiếm, tư vấn và chốt khách.

Kiến thức chuyên sâu về Sales & Marketing.

Được truy cập kho khóa học từ các chuyên gia hàng đầu.

Hiểu biết sản phẩm và cập nhật công nghệ mới nhất.

Tại Vuasoft, chúng tôi đề cao:

Sự chủ động trong công việc.

Tận tâm với khách hàng.

Sáng tạo để vượt giới hạn.

Trách nhiệm với chính mình và đội nhóm.

Bạn sẽ làm việc trong một môi trường Startup trẻ trung, cởi mở, nơi năng lực và kết quả luôn được ghi nhận.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Vuasoft

