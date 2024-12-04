Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH Vuasoft làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại Công ty TNHH Vuasoft
Mức lương
2 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 1 ngõ 329 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 2 - 5 Triệu
Gia nhập Vuasoft, bạn sẽ đảm nhận những nhiệm vụ thú vị và đầy thử thách:
Vuasoft
Tìm kiếm khách hàng: Các trung tâm và giáo viên tiếng Anh có nhu cầu sử dụng web/app để dạy học.
Tìm kiếm khách hàng:
Tư vấn khách hàng: Gọi điện, nhắn tin, xử lý hợp đồng và hỗ trợ chốt đơn.
Tư vấn khách hàng:
Chăm sóc khách hàng: Theo dõi, hỗ trợ việc sử dụng sản phẩm và nhắc gia hạn dịch vụ định kỳ.
Chăm sóc khách hàng:
Với Mức Lương 2 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Bắt buộc:
Có tinh thần cống hiến, ý chí cầu tiến, và khát khao xây dựng sự nghiệp.
cống hiến
ý chí cầu tiến
khát khao xây dựng sự nghiệp.
Tối thiểu là sinh viên năm cuối có thể làm việc từ 75% thời gian hoặc toàn thời gian.
Tự tin giao tiếp, yêu thích kinh doanh và bán hàng.
Ưu tiên:
Tiếng Anh: trình độ +5.5 IELTS (hoặc tương đương).
Có kinh nghiệm bán hàng hoặc làm việc trong lĩnh vực giáo dục.
Yêu thích công nghệ và giáo dục, đặc biệt nếu bạn có khả năng tạo nội dung trên TikTok, Facebook.
Tại Công ty TNHH Vuasoft Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hấp dẫn:
Học việc:
Được hỗ trợ đi lại 500k/ tháng
Thưởng theo doanh số (20% doanh số).
Thu nhập trung bình: 1,5-4,5tr
Nhân viên chính thức:
Lương cứng: chia theo từng mốc doanh thu theo các cấp độ: 3tr, 6tr, 10tr v.v.
Thưởng doanh số: (20%-35% doanh số)
Nguồn thu nhập thụ động: Từ phí duy trì của khách hàng bạn đã ký.
Thu nhập trung bình: 9tr-20tr
Lộ trình rõ ràng:
Nhiều cấp độ phát triển, không giới hạn khả năng thăng tiến, không giới hạn thu nhập.
Đào tạo & Phát triển
Bạn sẽ được đào tạo từ A đến Z:
Kỹ năng tìm kiếm, tư vấn và chốt khách.
Kiến thức chuyên sâu về Sales & Marketing.
Sales & Marketing
Được truy cập kho khóa học từ các chuyên gia hàng đầu.
Hiểu biết sản phẩm và cập nhật công nghệ mới nhất.
Môi trường làm việc
Tại Vuasoft, chúng tôi đề cao:
Sự chủ động trong công việc.
Sự chủ động
Tận tâm với khách hàng.
Tận tâm
Sáng tạo để vượt giới hạn.
Sáng tạo
Trách nhiệm với chính mình và đội nhóm.
Trách nhiệm
Bạn sẽ làm việc trong một môi trường Startup trẻ trung, cởi mở, nơi năng lực và kết quả luôn được ghi nhận.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Vuasoft
