Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH RIKKEI EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH RIKKEI EDUCATION
- Hà Nội: Phát nhạc theo yêu cầu mỗi ngày, hoa quả tươi, các hoạt động teambuilding gắn kết..., Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
Tiếp nhận, xử lý danh sách khách hàng từ công ty. Gọi điện giới thiệu và tư vấn cho khách hàng về tiềm năng của sản phẩm.
Chủ động mở rộng thêm tệp khách hàng thông qua các kênh khác nhau, hỗ trợ tổ chức sự kiện tạo nguồn data, tìm kiếm data trên các trang mạng xã hội
Thực hiện các nhiệm vụ cơ bản như nhập liệu, nghiên cứu, tổng hợp báo cáo.
Hỗ trợ các thành viên trong nhóm hoặc quản lý với các nhiệm vụ được giao.
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp, Ưu tiên có kinh nghiệm về telesales, bán hàng hoặc chăm sóc khách hàng.
Chủ động học hỏi, có kỹ năng xử lý tình huống.
Thời gian làm việc: tối thiểu 5 buổi/tuần. Thứ 2 -Thứ 6 8h30-18h00 ( ca sáng/ca chiều)
Tại CÔNG TY TNHH RIKKEI EDUCATION Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 1.5 - 3 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH RIKKEI EDUCATION
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
