Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH RIKKEI EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phát nhạc theo yêu cầu mỗi ngày, hoa quả tươi, các hoạt động teambuilding gắn kết..., Quận Nam Từ Liêm

Tiếp nhận, xử lý danh sách khách hàng từ công ty. Gọi điện giới thiệu và tư vấn cho khách hàng về tiềm năng của sản phẩm.

Chủ động mở rộng thêm tệp khách hàng thông qua các kênh khác nhau, hỗ trợ tổ chức sự kiện tạo nguồn data, tìm kiếm data trên các trang mạng xã hội

Thực hiện các nhiệm vụ cơ bản như nhập liệu, nghiên cứu, tổng hợp báo cáo.

Hỗ trợ các thành viên trong nhóm hoặc quản lý với các nhiệm vụ được giao.

Sinh viên năm 3 hoặc năm 4, ưu tiên các chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Marketing, hoặc các ngành liên quan.

Kỹ năng giao tiếp, Ưu tiên có kinh nghiệm về telesales, bán hàng hoặc chăm sóc khách hàng.

Chủ động học hỏi, có kỹ năng xử lý tình huống.

Thời gian làm việc: tối thiểu 5 buổi/tuần. Thứ 2 -Thứ 6 8h30-18h00 ( ca sáng/ca chiều)

Tại CÔNG TY TNHH RIKKEI EDUCATION Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 2 triệu VND - 3 triệu VND

Lương cứng: 1.5 - 3 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

