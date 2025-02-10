Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH RIKKEI EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

CÔNG TY TNHH RIKKEI EDUCATION
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Thực tập sinh kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH RIKKEI EDUCATION

Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Phát nhạc theo yêu cầu mỗi ngày, hoa quả tươi, các hoạt động teambuilding gắn kết..., Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Tiếp nhận, xử lý danh sách khách hàng từ công ty. Gọi điện giới thiệu và tư vấn cho khách hàng về tiềm năng của sản phẩm.
Chủ động mở rộng thêm tệp khách hàng thông qua các kênh khác nhau, hỗ trợ tổ chức sự kiện tạo nguồn data, tìm kiếm data trên các trang mạng xã hội
Thực hiện các nhiệm vụ cơ bản như nhập liệu, nghiên cứu, tổng hợp báo cáo.
Hỗ trợ các thành viên trong nhóm hoặc quản lý với các nhiệm vụ được giao.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3 hoặc năm 4, ưu tiên các chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Marketing, hoặc các ngành liên quan.
Kỹ năng giao tiếp, Ưu tiên có kinh nghiệm về telesales, bán hàng hoặc chăm sóc khách hàng.
Chủ động học hỏi, có kỹ năng xử lý tình huống.
Thời gian làm việc: tối thiểu 5 buổi/tuần. Thứ 2 -Thứ 6 8h30-18h00 ( ca sáng/ca chiều)

Tại CÔNG TY TNHH RIKKEI EDUCATION Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 2 triệu VND - 3 triệu VND
Lương cứng: 1.5 - 3 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH RIKKEI EDUCATION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH RIKKEI EDUCATION

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7 khối A tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng , Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

