Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FOXAI làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 10 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa N03 - T3, Khu Ngoại Giao Đoàn, Phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Tìm kiếm, tiếp cận, tư vấn sản phẩm phần mềm.

Giới thiệu, tư vấn về công dụng, lợi ích và tính năng nổi bật của phần mềm, đàm phán thương lượng với khách hàng các sản phẩm của công ty.

Kết nối và truyền tải những thông tin, yêu cầu của hai bên khách hàng và bộ phận nội bộ bao gồm các tài liệu như biên bản, hợp đồng chi tiết, tài liệu liên quan đến dự án.

Duy trì và phát triển, tìm kiếm mối quan hệ kinh doanh đối với khách hàng cũ và mới

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Sinh viên năm cuối (làm được fulltime) hoặc các bạn đã tốt nghiệp ra trường nhưng mong muốn làm công việc kinh doanh, có tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở vị trí telesales hoặc các vị trí khác liên quan đến sales/chăm sóc khách hàng;

Phát âm rõ ràng, giọng nói dễ nghe.

Có mong muốn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh sản phẩm công nghệ.

Có kinh nghiệm về B2B, về lĩnh vực IT là một lợi thế.

Có khả năng tư vấn, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.

Giao tiếp tốt, tự tin, có khả năng trình bày diễn đạt 1 cách rõ ràng, hiệu quả.

Khả năng lắng nghe, điềm tĩnh, thuyết phục khách hang.

Có kỹ năng tin học văn phòng.

Chi phí hỗ trợ thực tập + Hoa hồng

Hưởng hoa hồng hấp dẫn mỗi khi ký được hợp đồng, thu nhập không giới hạn

Cơ hội lên thử việc, chính thức khi thể hiển tốt trong quá trình thực tập

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo nâng cao kỹ năng

Được tham gia vào những dự án của công ty

Cơ hội xét tuyển thành nhân viên chính thức.

Phát triển các kỹ năng mềm, xây dựng network.

Môi trường trẻ, năng động, được đào tạo nâng cao năng lực bản thân.

Lương thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực.

KPI tương ứng với 5 tháng lương thực nhận.

Tháng lương thứ 13.

Thưởng dự án theo các dự án tham gia.

Đặc biệt chia cổ tức cho cán bộ nhân viên theo lợi nhuận của công ty.

Tham gia các khóa đào tạo kỹ năng mềm phục vụ cho công việc.

Thưởng các dịp lễ, Tết và team building hàng năm.

Xét duyệt tăng lương 2 lần/năm.

Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo luật lao động Việt Nam hiện hành.

Cơ hội làm việc với các tập đoàn lớn: Tham gia các dự án lớn, làm việc với các khách hàng và đối tác uy tín trong ngành công nghệ trong và ngoài nước.

Cơ hội thăng tiến và phát triển trong vai trò quản lý cả trong và ngoài nước.

