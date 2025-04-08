Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH PHƯƠNG ĐÔNG AUTO làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 10 Triệu

Đăng tin viết bài quản lý Page và trả lời tin nhắn, Bình luận qua các kênh MXH của công ty

Phát triển sản phẩm trên các kênh MXH như Facebook, Tiktok

Được đào tạo về hàng hóa, Sale, Kinh doanh

Được đào tạo về Các dịch vụ trong ngành Nội thât ô tô như màn hình ô tô, âm thanh ô tô, độ đèn, camera hành trình,camera 360 độ, dán phim cách nhiệt, tiện ích ghế ô tô masssge - thông gió- ghế chỉnh điện ô tô, bọc ghế trải sàn …

Phối hợp phòng kinh doanh tham gia cuộc họp, training về sản phẩm, thúc đẩy bán hàng theo chính sách của công ty

Chưa có kinh nghiệm được đào tạo theo lộ trình

Làm việc tại văn phòng công ty