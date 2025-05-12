Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty Cổ phần Vinno Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 10 Triệu

Mức lương 3 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 14, Manor Street, Sunrise A, The Manor Central Park, đường Nguyễn Xiển, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 3 - 10 Triệu

Tìm kiếm, khai thác khách hàng.

Hỗ trợ bộ phận kinh donah giao dịch, giới thiệu giải pháp phần mềm cho khách hàng.

Xúc tiến bán sản phẩm và dịch vụ phần mềm cho khách hàng.

Thực hiện các công việc theo quy trình của công ty

Với Mức Lương 3 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên sinh viên năm cuối các trường đại học

Khả năng học hỏi & truyền đạt các khái niệm phức tạp một cách nhanh chóng & dễ hiểu

Khả năng đọc hiểu tiếng Anh tốt

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ và sử dụng AI là một lợi thế

Tại Công ty Cổ phần Vinno Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ thực tập: 3 triệu - 5 triệu

Thời gian làm việc linh hoạt

Thưởng cá nhân: khi hoàn thành KPI

Thưởng tập thể: theo phòng ban khi hoàn thành mục tiêu

Thưởng tập thể:

Được đào tạo bài bản, chuyên sâu về kiến thức, kỹ năng, quy trình làm việc

Được đào tạo về sử dụng AI

Được đào tạo bài bản và chuyên nghiệp về B2B Sales

Được đào tạo về các ứng dụng công nghệ trong B2B với Software-as-a-Service.

Được phát triển và nâng cao kiến thức quản trị Doanh Nghiệp và Marketing trong sự phát triển của công nghệ

Mở rộng quan hệ với các lãnh đạo cấp C-Level.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Vinno Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin