Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty Cổ phần Vinno Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 10 Triệu

Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty Cổ phần Vinno Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 10 Triệu

Công ty Cổ phần Vinno Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 12/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/06/2025
Công ty Cổ phần Vinno Việt Nam

Thực tập sinh kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Vinno Việt Nam

Mức lương
3 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 14, Manor Street, Sunrise A, The Manor Central Park, đường Nguyễn Xiển, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 3 - 10 Triệu

Tìm kiếm, khai thác khách hàng.
Hỗ trợ bộ phận kinh donah giao dịch, giới thiệu giải pháp phần mềm cho khách hàng.
Xúc tiến bán sản phẩm và dịch vụ phần mềm cho khách hàng.
Thực hiện các công việc theo quy trình của công ty

Với Mức Lương 3 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên sinh viên năm cuối các trường đại học
Khả năng học hỏi & truyền đạt các khái niệm phức tạp một cách nhanh chóng & dễ hiểu
Khả năng đọc hiểu tiếng Anh tốt
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ và sử dụng AI là một lợi thế

Tại Công ty Cổ phần Vinno Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ thực tập: 3 triệu - 5 triệu
Thời gian làm việc linh hoạt
Thưởng cá nhân: khi hoàn thành KPI
Thưởng tập thể: theo phòng ban khi hoàn thành mục tiêu
Thưởng tập thể:
Được đào tạo bài bản, chuyên sâu về kiến thức, kỹ năng, quy trình làm việc
Được đào tạo về sử dụng AI
Được đào tạo bài bản và chuyên nghiệp về B2B Sales
Được đào tạo về các ứng dụng công nghệ trong B2B với Software-as-a-Service.
Được phát triển và nâng cao kiến thức quản trị Doanh Nghiệp và Marketing trong sự phát triển của công nghệ
Mở rộng quan hệ với các lãnh đạo cấp C-Level.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Vinno Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Vinno Việt Nam

Công ty Cổ phần Vinno Việt Nam

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 14, Manor Street, Sunrise A, The Manor Central Park, đường Nguyễn Xiển, Hà Nội

