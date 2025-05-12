Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty Cổ phần Vinno Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Vinno Việt Nam
Mức lương
3 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 14, Manor Street, Sunrise A, The Manor Central Park, đường Nguyễn Xiển, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 3 - 10 Triệu
Tìm kiếm, khai thác khách hàng.
Hỗ trợ bộ phận kinh donah giao dịch, giới thiệu giải pháp phần mềm cho khách hàng.
Xúc tiến bán sản phẩm và dịch vụ phần mềm cho khách hàng.
Thực hiện các công việc theo quy trình của công ty
Với Mức Lương 3 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên sinh viên năm cuối các trường đại học
Khả năng học hỏi & truyền đạt các khái niệm phức tạp một cách nhanh chóng & dễ hiểu
Khả năng đọc hiểu tiếng Anh tốt
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ và sử dụng AI là một lợi thế
Khả năng học hỏi & truyền đạt các khái niệm phức tạp một cách nhanh chóng & dễ hiểu
Khả năng đọc hiểu tiếng Anh tốt
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ và sử dụng AI là một lợi thế
Tại Công ty Cổ phần Vinno Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ thực tập: 3 triệu - 5 triệu
Thời gian làm việc linh hoạt
Thưởng cá nhân: khi hoàn thành KPI
Thưởng tập thể: theo phòng ban khi hoàn thành mục tiêu
Thưởng tập thể:
Được đào tạo bài bản, chuyên sâu về kiến thức, kỹ năng, quy trình làm việc
Được đào tạo về sử dụng AI
Được đào tạo bài bản và chuyên nghiệp về B2B Sales
Được đào tạo về các ứng dụng công nghệ trong B2B với Software-as-a-Service.
Được phát triển và nâng cao kiến thức quản trị Doanh Nghiệp và Marketing trong sự phát triển của công nghệ
Mở rộng quan hệ với các lãnh đạo cấp C-Level.
Thời gian làm việc linh hoạt
Thưởng cá nhân: khi hoàn thành KPI
Thưởng tập thể: theo phòng ban khi hoàn thành mục tiêu
Thưởng tập thể:
Được đào tạo bài bản, chuyên sâu về kiến thức, kỹ năng, quy trình làm việc
Được đào tạo về sử dụng AI
Được đào tạo bài bản và chuyên nghiệp về B2B Sales
Được đào tạo về các ứng dụng công nghệ trong B2B với Software-as-a-Service.
Được phát triển và nâng cao kiến thức quản trị Doanh Nghiệp và Marketing trong sự phát triển của công nghệ
Mở rộng quan hệ với các lãnh đạo cấp C-Level.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Vinno Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI