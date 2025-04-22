Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Cty Bảo Hiểm Daiichi Nam Từ Liêm làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại Cty Bảo Hiểm Daiichi Nam Từ Liêm
Mức lương
6 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 68 Nguyễn Cơ Thạch
- Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 6 - 14 Triệu
Thực hành trao đổi, tư vấn hỗ trợ khách hàng về mảng tài chính, bảo hiểm
Liên hệ mời khách hàng đến tham dự chương trình Khám sức khỏe do Công ty liên kết với Bệnh viện Quốc Tế Dolife tổ chức
Đi trao thư mời và hoàn thành khảo sát khách hàng gửi thông tin về công ty
Đón tiếp khách hàng tại hội thảo
Đi gặp trực tiếp khách hàng và ký kết hợp đồng
Với Mức Lương 6 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/nữ (tuổi từ 21 tuổi trở lên), nhận từ 2003 - 1998
Đam mê kinh doanh, có mục tiêu công việc rõ ràng
Có laptop / Smart phone
Có khả năng giải quyết vấn đề là một lợi thế, nhiệt tình, trách nhiệm
Tại Cty Bảo Hiểm Daiichi Nam Từ Liêm Thì Được Hưởng Những Gì
Trau dồi và nâng cao kỹ năng giao tiếp. Tăng mối quan hệ đồng nghiệp và cả đối tác.
Nâng cao kỹ năng bán hàng, đàm phán khách hàng trước doanh nghiệp.
Tham gia các hoạt động hấp dẫn: Team Building, kickoff, hội thảo... và các hoạt động văn hóa thường niên của Văn phòng Dai-ichi
Hỗ trợ dấu mộc và số liệu cho sinh viên thực tập chuyên ngành kinh tế, quản trị, nhân lực,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cty Bảo Hiểm Daiichi Nam Từ Liêm
