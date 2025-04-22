Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Cty Bảo Hiểm Daiichi Nam Từ Liêm làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 14 Triệu

Mức lương 6 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 68 Nguyễn Cơ Thạch - Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 6 - 14 Triệu

Thực hành trao đổi, tư vấn hỗ trợ khách hàng về mảng tài chính, bảo hiểm

Liên hệ mời khách hàng đến tham dự chương trình Khám sức khỏe do Công ty liên kết với Bệnh viện Quốc Tế Dolife tổ chức

Đi trao thư mời và hoàn thành khảo sát khách hàng gửi thông tin về công ty

Đón tiếp khách hàng tại hội thảo

Đi gặp trực tiếp khách hàng và ký kết hợp đồng

Với Mức Lương 6 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ (tuổi từ 21 tuổi trở lên), nhận từ 2003 - 1998

Đam mê kinh doanh, có mục tiêu công việc rõ ràng

Có laptop / Smart phone

Có khả năng giải quyết vấn đề là một lợi thế, nhiệt tình, trách nhiệm

Tại Cty Bảo Hiểm Daiichi Nam Từ Liêm Thì Được Hưởng Những Gì

Trau dồi và nâng cao kỹ năng giao tiếp. Tăng mối quan hệ đồng nghiệp và cả đối tác.

Nâng cao kỹ năng bán hàng, đàm phán khách hàng trước doanh nghiệp.

Tham gia các hoạt động hấp dẫn: Team Building, kickoff, hội thảo... và các hoạt động văn hóa thường niên của Văn phòng Dai-ichi

Hỗ trợ dấu mộc và số liệu cho sinh viên thực tập chuyên ngành kinh tế, quản trị, nhân lực,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cty Bảo Hiểm Daiichi Nam Từ Liêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cty Bảo Hiểm Daiichi Nam Từ Liêm