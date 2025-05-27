Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH Phát triển Aroma làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 6 Triệu

Mức lương 5 - 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 168 Ngõ Xã Đàn 2, Phường Nam Đồng, Đống Đa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh

- Tham gia đào tạo, học và tìm hiểu về sản phẩm phần mềm LukLak – phần mềm Quản lý công việc;

- Gọi điện theo data có sẵn cho khách hàng;

- Hỗ trợ và tư vấn khách hàng;

- Soạn thảo hợp đồng, các giấy tờ liên quan;

- Nhận yêu cầu từ phía BDM.

Yêu Cầu Công Việc

- Sinh viên năm 3, 4 tại các trường Đại học, ưu tiên các bạn chuyên ngành Kinh tế, Thương mại, QTKD…

- Có thể đi làm full time

- Tư duy nhanh nhẹn làm việc có hệ thống, có khả năng tự tìm hiểu tốt.

- Có laptop cá nhân.

- Nhanh nhẹn, cầu toàn, giao tiếp tốt.

Tại Công ty TNHH Phát triển Aroma Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ lương cứng lên tới 3.000.000 đồng/tháng

- Có cơ hội lên chính thức nếu kết quả làm việc tốt

- Chương trình đào tạo TTS bài bản

- Được làm việc với các phần mềm quản lý nổi tiếng, làm việc trực tiếp cùng các Manager nhiều năm kinh nghiệm trong ngành

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ và cởi mở, tôn trọng và tạo điều kiện phát huy giá trị cá nhân.

- Cơ hội mở rộng social network.

- Được đào tạo tiếng Anh miễn phí.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phát triển Aroma

