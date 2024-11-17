Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN FIRE LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN FIRE LAND
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/12/2024
Sales Bất động sản/Xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bất động sản/Xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN FIRE LAND

Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 15 đường 39, Vạn Phúc City, Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Chương trình thực tập sinh dành cho các bạn sinh viên/đã tốt nghiệp có mong muốn làm việc và học hỏi trong lĩnh vực Kinh doanh Bất động sản, ứng viên đọc kỹ trước khi ứng tuyển.
Tham gia đầy đủ các buổi đào tạo về chuyên môn sản phẩm, kiến thức kinh tế tổng quan, kỹ năng cho công việc.
Đào tạo lý thuyết song song với thực hành, làm việc thực tế.
Lộ trình đào tạo cụ thể được phổ biến trong buổi phỏng vấn.
Thực hiện tư vấn đến khách hàng về các sản phẩm BĐS Công ty đang phân phối. Fire Land đang phân phối hầu hết các dự án TP.HCM, Bình Dương,… tập trung dòng sản phẩm căn hộ, shophouse.
Công ty cung cấp data khách hàng và hỗ trợ thêm nguồn khách MKT tùy năng lực nhân sự.
Hỗ trợ khách hàng về quy trình mua bán, tham gia sự kiện của các CĐT.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên sắp tốt nghiệp/ đã tốt nghiệp các ngành Bất động sản, Khối ngành liên quan Kinh tế, Tài chính, Marketing, Du lịch, Truyền thông,…
Có thể làm việc Fulltime hoặc chỉ chấp nhận vắng tối đa 1 -2 buổi/tuần
Có laptop và phương tiện di chuyển.
Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, kỷ luật, trách nhiệm, nghiêm túc trong công việc.
Kỹ năng tin học văn phòng cơ bản, tư duy logic, năng động.
Có mong muốn/định hướng phát triển các vị trí trong lĩnh vực Kinh doanh Bất động sản.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN FIRE LAND Thì Được Hưởng Những Gì

Có phụ cấp/ hoặc full lương chính thức theo đánh giá trong buổi Phỏng vấn.
Chính sách hoa hồng + thưởng nóng như nhân viên chính thức:
Hoa hồng 2 - 3%/ sản phẩm, từ 50 triệu - 200 triệu
Thưởng nóng 20 - 100 triệu/ sản phẩm
Tham gia khóa đào tạo chuyên sâu các kiến thức và kỹ năng trong ngành Bất động sản.
Môi trường trẻ, năng động, công ty sẵn sàng hỗ trợ và tạo điều kiện tối ưu để bạn phát triển năng lực bản thân.
Được tự đề xuất tham gia các khóa học chuyên sâu - công ty tài trợ chi phí cho tất cả các cấp bậc (Khi vào làm chính thức).
Được tham gia trực tiếp các buổi tìm hiểu thị trường bất động sản, sự kiện do các CĐT tổ chức.
Cơ thăng tiến minh bạch, rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN FIRE LAND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN FIRE LAND

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN FIRE LAND

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 287/14 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

