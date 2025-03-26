Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC KVN GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 128 Louis II, KĐT Louis City Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Đưa ra ý tưởng, tạo nội dung thu hút, sáng tạo và phù hợp với định hướng thương hiệu.

Lên lịch đăng bài, quản lý các nền tảng MXH: Facebook, Tiktok, Youtube,.. và tương tác với khách hàng.

Phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả chiến dịch.

Thiết kế banner, ảnh bìa, infographic,...

Tham gia các sự kiện marketing.

Quay video ngắn, dựng phim quảng cáo.

Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của bộ phận marketing.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3-4 tại các trường ĐH-CĐ chuyên ngành về MKT và Truyền thông đa phương tiện

Có khả năng sử dụng các phần mềm thiết kế cơ bản như canva, PTS

Có khả năng thu thập thông tin và viết content liên quan đến các ngành nghề của cty chủ quản (Du học Hàn Quốc

Lên ý tưởng truyền thông, MKT cùng team

Kỹ năng giao tiếp, truyền đạt tốt, có khả năng kết nối và xây dựng mối quan hệ.

Có khả năng tự nghiên cứu, học hỏi từ tài liệu công ty cung cấp và sáng tạo trong công việc.

Tư duy cầu tiến, chủ động trong công việc và ham học hỏi.

Đặc biệt: Đam mê lĩnh vực Marketing và mong muốn thử thách bản thân, vượt qua giới hạn bản thân.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC KVN GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC KVN GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin