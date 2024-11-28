Tuyển Content Marketing Công ty TNHH DOHICO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 118 Đường B, Phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Hỗ trợ chăm sóc các nền tảng mạng xã hội được công ty cung cấp như: Facebook, Tiktok, Youtube...

- Biên tập nội dung website, fanpage, tiktok

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm 3, năm 4 hoặc mới ra trường chuyên ngành liên quan đến ngành marketing hoặc quản trị kinh doanh

- Có am hiểu về Facebook, Tiktok, Youtube,...

- Có tính sáng tạo trong công việc

- Có khả năng làm việc độc lập

- Biết sử dụng canva, edit video là một lợi thế

Tại Công ty TNHH DOHICO Thì Được Hưởng Những Gì

- Phụ cấp: Thỏa thuận theo năng lực

- Được đảm bảo về chế độ bảo hiểm và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật

- Được cân nhắc lên nhân viên chính thức sau khi kết thúc thực tập

- Du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH DOHICO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin