Tuyển Content Marketing Công ty TNHH DOHICO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Marketing Tại Công ty TNHH DOHICO
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 118 Đường B, Phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
- Hỗ trợ chăm sóc các nền tảng mạng xã hội được công ty cung cấp như: Facebook, Tiktok, Youtube...
- Biên tập nội dung website, fanpage, tiktok
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sinh viên năm 3, năm 4 hoặc mới ra trường chuyên ngành liên quan đến ngành marketing hoặc quản trị kinh doanh
- Có am hiểu về Facebook, Tiktok, Youtube,...
- Có tính sáng tạo trong công việc
- Có khả năng làm việc độc lập
- Biết sử dụng canva, edit video là một lợi thế
- Có am hiểu về Facebook, Tiktok, Youtube,...
- Có tính sáng tạo trong công việc
- Có khả năng làm việc độc lập
- Biết sử dụng canva, edit video là một lợi thế
Tại Công ty TNHH DOHICO Thì Được Hưởng Những Gì
- Phụ cấp: Thỏa thuận theo năng lực
- Được đảm bảo về chế độ bảo hiểm và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật
- Được cân nhắc lên nhân viên chính thức sau khi kết thúc thực tập
- Du lịch hàng năm
- Được đảm bảo về chế độ bảo hiểm và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật
- Được cân nhắc lên nhân viên chính thức sau khi kết thúc thực tập
- Du lịch hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH DOHICO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI