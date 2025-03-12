Tuyển Thực tập sinh Marketing South Edge Digital LTD., Co. làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại South Edge Digital LTD., Co.
- Thừa Thiên Huế: B14, đường số 9, KĐT An Đông Villa, phường An Đông, TP Huế
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Lên kịch bản và dựng video cho dự án về giáo dục đang triển khai (được hướng dẫn)
Ưu tiên những bạn từng làm gia sư, truyền thông và biết dựng video
Thiết kế website Wordpress
Kế hoạch Content Marketing
Phân tích & tối ưu Entity, Semantic keywords
Site audit, Technical Onpage
Lập báo cáo GG Datastudio, Search Console, Analytics
Lên plan và kế hoạch triển khai công việc theo tuần/tháng
Tham gia vào các dự án SEO của công ty: Onpage, Offpage, Entity Stacking
Tham gia và góp ý xây dựng ý tưởng cho dự án
Hoàn thành các công việc được giao
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Siêng năng, tự giác, tự lập
Khả năng học hỏi nhanh/tự học/chủ động trong công việc.
Tinh thần trách nhiệm và chịu được áp lực cao trong công việc.
Thông thạo với máy tính & Microsoft office (docs, excel).
Có laptop riêng.
Yêu thích SEO, Có kinh nghiệm là một lợi thế.
Sinh viên năm 3, 4 thuộc khối ngành Marketing/Thương Mại/Du lịch đam mê và định hướng theo SEO
Tại South Edge Digital LTD., Co. Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia vào các khóa học SEO miễn phí từ công ty hỗ trợ.
Được Training và thực hành các kỹ năng SEO
Hỗ trợ kiến thức cho thực tập sinh viết luận văn nghiên cứu và kết thúc thực tập.
Hỗ trợ lương thực tập thực tập 60.000VNĐ/ngày.
Đăng ký làm full-time sẽ hỗ trợ thêm 350.000/tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại South Edge Digital LTD., Co.
