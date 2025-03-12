Tuyển Thực tập sinh Marketing South Edge Digital LTD., Co. làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận

South Edge Digital LTD., Co.
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/04/2025
South Edge Digital LTD., Co.

Thực tập sinh Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại South Edge Digital LTD., Co.

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Thừa Thiên Huế: B14, đường số 9, KĐT An Đông Villa, phường An Đông, TP Huế

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên kịch bản và dựng video cho dự án về giáo dục đang triển khai (được hướng dẫn)
Ưu tiên những bạn từng làm gia sư, truyền thông và biết dựng video
Thiết kế website Wordpress
Kế hoạch Content Marketing
Phân tích & tối ưu Entity, Semantic keywords
Site audit, Technical Onpage
Lập báo cáo GG Datastudio, Search Console, Analytics
Lên plan và kế hoạch triển khai công việc theo tuần/tháng
Tham gia vào các dự án SEO của công ty: Onpage, Offpage, Entity Stacking
Tham gia và góp ý xây dựng ý tưởng cho dự án
Hoàn thành các công việc được giao

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đi làm tối thiểu 6 buổi/tuần
Siêng năng, tự giác, tự lập
Khả năng học hỏi nhanh/tự học/chủ động trong công việc.
Tinh thần trách nhiệm và chịu được áp lực cao trong công việc.
Thông thạo với máy tính & Microsoft office (docs, excel).
Có laptop riêng.
Yêu thích SEO, Có kinh nghiệm là một lợi thế.
Sinh viên năm 3, 4 thuộc khối ngành Marketing/Thương Mại/Du lịch đam mê và định hướng theo SEO

Tại South Edge Digital LTD., Co. Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động và có cơ hội phát triển cao.
Được tham gia vào các khóa học SEO miễn phí từ công ty hỗ trợ.
Được Training và thực hành các kỹ năng SEO
Hỗ trợ kiến thức cho thực tập sinh viết luận văn nghiên cứu và kết thúc thực tập.
Hỗ trợ lương thực tập thực tập 60.000VNĐ/ngày.
Đăng ký làm full-time sẽ hỗ trợ thêm 350.000/tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại South Edge Digital LTD., Co.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

South Edge Digital LTD., Co.

South Edge Digital LTD., Co.

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 17/5A Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh, TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

