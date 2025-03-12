Tuyển Thực tập sinh Marketing South Edge Digital LTD., Co. làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Thừa Thiên Huế: B14, đường số 9, KĐT An Đông Villa, phường An Đông, TP Huế

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên kịch bản và dựng video cho dự án về giáo dục đang triển khai (được hướng dẫn)

Ưu tiên những bạn từng làm gia sư, truyền thông và biết dựng video

Thiết kế website Wordpress

Kế hoạch Content Marketing

Phân tích & tối ưu Entity, Semantic keywords

Site audit, Technical Onpage

Lập báo cáo GG Datastudio, Search Console, Analytics

Lên plan và kế hoạch triển khai công việc theo tuần/tháng

Tham gia vào các dự án SEO của công ty: Onpage, Offpage, Entity Stacking

Tham gia và góp ý xây dựng ý tưởng cho dự án

Hoàn thành các công việc được giao

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đi làm tối thiểu 6 buổi/tuần

Siêng năng, tự giác, tự lập

Khả năng học hỏi nhanh/tự học/chủ động trong công việc.

Tinh thần trách nhiệm và chịu được áp lực cao trong công việc.

Thông thạo với máy tính & Microsoft office (docs, excel).

Có laptop riêng.

Yêu thích SEO, Có kinh nghiệm là một lợi thế.

Sinh viên năm 3, 4 thuộc khối ngành Marketing/Thương Mại/Du lịch đam mê và định hướng theo SEO

Tại South Edge Digital LTD., Co. Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động và có cơ hội phát triển cao.

Được tham gia vào các khóa học SEO miễn phí từ công ty hỗ trợ.

Được Training và thực hành các kỹ năng SEO

Hỗ trợ kiến thức cho thực tập sinh viết luận văn nghiên cứu và kết thúc thực tập.

Hỗ trợ lương thực tập thực tập 60.000VNĐ/ngày.

Đăng ký làm full-time sẽ hỗ trợ thêm 350.000/tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại South Edge Digital LTD., Co.

