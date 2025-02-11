Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KIM GIA PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 3 Triệu

Mức lương Đến 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngõ 111 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Đến 3 Triệu

- Hỗ trợ phòng MKT xây dựng chiến lược Marketing cho sản phẩm , các chiến dịch truyền thông, promotion theo định hướng công ty

- Hỗ trợ lập kế hoạch, triển khai và theo dõi quảng cáo sản phẩm, dịch vụ trên các nền tảng bán hàng Online: Google, Facebook, Ins,...

- Phối hợp với MKT team để lên kế hoạch content chi tiết cho Fanpages/Website của công ty.

- Phân tích, phân loại khách hàng tiềm năng để cải tiến các chiến dịch truyền thông của công ty

- Thực hiện công việc theo yêu cầu của ban lãnh đạo.

Với Mức Lương Đến 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Viết văn tốt - Văn phong chuẩn và tinh tế

Có kiến thức marketing căn bản và phân tích thị trường

Sử dụng tốt các phần mềm chỉnh sửa ảnh như Photoshop hoặc các phần mềm thiết kế khác là một lợi thế (được đào tạo)

Viết tiếng anh Khá

Có khả năng nắm bắt nhanh về các sản phẩm làm đẹp, thích viết lách, chia sẻ & mạng xã hội

Sáng tạo và chủ động trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KIM GIA PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp: 1 - 3 triệu

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, hiện đại, vô cùng thân thiện

Công ty tạo điều kiện học tập, tham gia đào tạo nâng cao chuyên môn

Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Tham gia hoạt động teambuilding 1-2 lần/năm

Hỗ trợ tham gia các khóa tạo nâng cao chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KIM GIA PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin