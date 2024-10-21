Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH TRỌNG TÍN HƯNG THỊNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 10 Triệu

Mức lương 4 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2 tòa nhà Hải Ngân, số 9 đường Thanh Liệt, Xã Thanh Liệt, Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 4 - 10 Triệu

Được Học và ứng dụng Bigdata trong tìm kiếm vô hạn khách hàng mục tiêu Sử dụng các tool maketing để tiếp cận khách hàng mục tiêu và chuyển đổi khách hàng tiềm năng Ứng dụng hàng chục công cụ AI cho việc tạo nội dung truyền thông tới khách hàng Viết content, trao đổi, tương tác với khách hàng. Cập nhật danh sách khách hàng tiềm năng Gửi tin nhắn, email chăm sóc khách hàng, mời khách hàng tham gia hội nghị, sự kiện (nếu có). Triển khai kế hoạch sự kiện truyền thông (nếu có) Thực hiện chiến dịch chạy ads (nếu có) Báo cáo kết quả đến trưởng nhóm (người trực tiếp hướng dẫn) định kỳ theo yêu cầu.

Với Mức Lương 4 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm ba, năm cuối hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan Không yêu cầu kinh nghiệm (sẽ được đào tạo). Có laptop cá nhân. Biết sử dụng các phần mềm: Canva, Photoshop, công cụ CRM, ... là một lợi thế. Thái độ tốt, chăm chỉ trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH TRỌNG TÍN HƯNG THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 4 triệu + hoa hồng + thưởng Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong môi trường làm việc chuyên nghiệp. Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau kỳ thực tập. Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ của công ty. Có hỗ trợ dấu mộc, số liệu báo cáo thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRỌNG TÍN HƯNG THỊNH

