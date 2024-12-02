Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN HOMMIT làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 3 Triệu

Mức lương Đến 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Masteri west heights, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Đến 3 Triệu

Hỗ trợ Digital Marketing:

Hỗ trợ Digital Marketing

Quản lý nội dung trên các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Instagram, TikTok, Zalo).

Lên ý tưởng và viết bài quảng cáo, bài đăng trên mạng xã hội và website.

Hỗ trợ chạy quảng cáo trên các nền tảng như Facebook Ads, Google Ads, Zalo Ads.

Theo dõi và báo cáo hiệu quả các chiến dịch quảng cáo.

Phát triển nội dung (Content Creation):

Phát triển nội dung (Content Creation)

Xây dựng nội dung bài viết, video, hình ảnh phù hợp với lĩnh vực bất động sản và nội thất.

Hỗ trợ chụp ảnh, quay video sản phẩm hoặc dự án, và chỉnh sửa nội dung truyền thông.

Tham gia viết bài PR, bài SEO cho website và các ấn phẩm truyền thông khác.

Nghiên cứu và phân tích:

Nghiên cứu và phân tích

Thu thập thông tin về thị trường, khách hàng, và đối thủ cạnh tranh để hỗ trợ lập kế hoạch marketing.

Hỗ trợ phân tích dữ liệu từ các chiến dịch quảng cáo và đưa ra đề xuất cải thiện.

Hỗ trợ sự kiện:

Hỗ trợ sự kiện

Tham gia lên kế hoạch và tổ chức các sự kiện quảng bá sản phẩm, thương hiệu.

Hỗ trợ các công việc hậu cần tại sự kiện và thu thập phản hồi từ khách hàng.

Các công việc khác:

Các công việc khác

Thực hiện các công việc liên quan đến marketing theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương Đến 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn:

Sinh viên năm 3, năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị Kinh doanh, hoặc các ngành liên quan.

B. Kỹ năng và kinh nghiệm:

Kỹ năng viết lách tốt, sáng tạo nội dung.

Có kiến thức cơ bản về quảng cáo trực tuyến (Facebook Ads, Google Ads) là một lợi thế.

Sử dụng thành thạo phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Biết sử dụng các công cụ thiết kế cơ bản như Canva, Photoshop, hoặc Illustrator là một điểm cộng.

Có kỹ năng chụp ảnh, quay và chỉnh sửa video là lợi thế.

C. Tố chất cá nhân:

Nhiệt tình, chủ động và sáng tạo trong công việc.

Kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc nhóm hiệu quả.

Có khả năng tổ chức và quản lý thời gian.

Tại CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN HOMMIT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Hỗ trợ thực tập 3.000.000đ/ tháng tối đa thử việc 3 tháng

Lương cơ bản 7 - 15 triệu + Thưởng nóng: không giới hạn tùy vào sản phẩm và năng lực

Có lộ trình và kế hoạch thăng tiến rõ ràng, cơ hội thăng tiến làm chính thức giữ chức vụ quản lý

Được đào tạo và phát triển sự nghiệp.

Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật,......

Được trợ cấp thẻ xe hàng tháng, phụ cấp ăn trưa

Được nghỉ phép và những ngày Lễ Tết hàng năm

Thưởng thành tích vinh danh hàng quý/ hàng năm.

Thưởng hiệu quả làm việc năm lên đến 12 tháng lương.

Chế độ bảo hiểm: BHYT, BHXH, BHTN, Bảo Hiểm Sức Khỏe và Tai Nạn.

Các khoản thưởng khác theo quy định của công ty như: Thưởng lễ 30/4-1/5, Thưởng 2/9, Thưởng Tết dương lịch,...

Các khoản phúc lợi vui chơi: Team Buliding, Happy Night, Happy Day, Ngày hội gia đình, Tổ chức sinh nhật, Quà tặng 8/3, Quà tặng 20/10, Quà tặng Quốc tế đàn ông

Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị để phục vụ cho công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN HOMMIT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin