Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG KOG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1/2 Ngõ 27 Huỳnh Thúc Kháng - P. Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- 60%: Quản lý, điều phối triển khai dự án digital marketing, đảm bảo chất lượng và tiến độ triển khai

- 30%: Lên kế hoạch marketing

- 10%: Tìm kiếm khách hàng tiềm năng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Thẩm mỹ tốt

- Có khả năng sắp xếp công việc

- Đam mê và mong muốn phát triển lâu dài với nghề

- Tôn trọng deadline, chịu khó và có trách nhiệm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG KOG Thì Được Hưởng Những Gì

- Phụ cấp: 500,000đ - 1,000,000đ + thưởng doanh số

- Được training về kiến thước chuyên môn, kỹ năng mềm

- Môi trường làm việc thoải mái, trẻ trung, năng động

- Lên chính thức sau 03 - 06 tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG KOG

