Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG KOG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG KOG
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 1/2 Ngõ 27 Huỳnh Thúc Kháng
- P. Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
- 60%: Quản lý, điều phối triển khai dự án digital marketing, đảm bảo chất lượng và tiến độ triển khai
- 30%: Lên kế hoạch marketing
- 10%: Tìm kiếm khách hàng tiềm năng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Thẩm mỹ tốt
- Có khả năng sắp xếp công việc
- Đam mê và mong muốn phát triển lâu dài với nghề
- Tôn trọng deadline, chịu khó và có trách nhiệm.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG KOG Thì Được Hưởng Những Gì
- Phụ cấp: 500,000đ - 1,000,000đ + thưởng doanh số
- Được training về kiến thước chuyên môn, kỹ năng mềm
- Môi trường làm việc thoải mái, trẻ trung, năng động
- Lên chính thức sau 03 - 06 tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG KOG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
