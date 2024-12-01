Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 7 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA
Ngày đăng tuyển: 01/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/01/2025
Thực tập sinh Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA

Mức lương
5 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hapulico Center Building, 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 5 - 7 Triệu

Lên ý tưởng, xây dựng kế hoạch, các chiến lược Marketing đạt hiệu quả trên các nền tảng Facebook, Google, Youtube, Tiktok.....
Trực tiếp triển khai các chiến dịch quảng cáo trên ngân sách của công ty
Nghiên cứu và đưa ra các thông điệp quảng cáo phù hợp với đối tượng khách hàng
Theo dõi, đánh giá để tối ưu hình ảnh/nội dung/chi phí và tỷ lệ chuyển đổi của các chiến dịch quảng cáo nhằm đảm bảo kết quả theo đúng lộ trình
và mục tiêu đề ra
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế, Truyền thông, Marketing, Báo chí, Công nghệ thông tin (Full time)
Có kiến thức cơ bản về Marketing, quảng cáo và truyền thông là một lợi thế
Có mục tiêu và nghiêm túc tìm kiếm công việc phát triển trong ngành Marketing ads
Khả năng giao tiếp tốt, hoà đồng, ham học hỏi, năng động và trung thực
Có máy tính cá nhân

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng (5.000.000 VND) + Thưởng + Phụ cấp (Lưu ý: Các bạn sẽ tham gia đào tạo, học việc trong 7 không lương. Sau 7 ngày sẽ bắt đầu thử việc 2 tháng (Tháng đầu tiên thử việc 85% lương, tháng thứ 2 thử việc 100% lương) và xét duyệt lên nhân viên chính thức)
Được đào tạo bài bản về Digital Marketing. Được cấp nguyên liệu và thực chiến với ngân sách không giới hạn
Đảm bảo quyền lợi về chế độ lương thưởng và các chính sách khích lệ nhân sự.
Thưởng các dịp lễ tết, thưởng lương tháng 13, 20/10, 08/03, voucher mua sắm mỹ phẩm hàng tháng trên App Hebela.
Môi trường làm việc 9x trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân.
Hỗ trợ và đào tạo tối đa giúp nhân sự nắm vững kiến thức, phát triển và hoàn thiện các kỹ năng đáp ứng công việc.
Xét tăng lương định kỳ và tạo các cơ hội thăng tiến cho nhân sự.
Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định, team building, du lịch hàng năm, các chương trình teabreak, sinh nhật hàng tháng và các sự kiện đặc biệt trong năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12A, Tòa Center Building, Dự án Hapulico Complex, số 1 đường Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung

