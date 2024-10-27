Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty Cổ phần Bất động sản Ita Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Bất động sản Ita Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/11/2024
Thực tập sinh Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại Công ty Cổ phần Bất động sản Ita Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3, Tòa CT1 Chung cư Nàng Hương, 583 Nguyễn Trãi, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội., Hà Đông

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Phân tích tìm hiểu về sản phẩm - dịch vụ của công ty Phân tích nhu cầu khách hàng Tìm kiếm thông tin theo kế hoạch để xây dựng nội dung Viết và biên tập content (nội dung) cho website Tối ưu, chỉnh sửa content chuẩn SEO Sáng tạo nội dung trên Website, Linked in.
Phân tích tìm hiểu về sản phẩm - dịch vụ của công ty
Phân tích nhu cầu khách hàng
Tìm kiếm thông tin theo kế hoạch để xây dựng nội dung
Viết và biên tập content (nội dung) cho website
Tối ưu, chỉnh sửa content chuẩn SEO
Sáng tạo nội dung trên Website, Linked in.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Năm 3/ Năm cuối Đại học. Văn phong hay, có khả năng viết bài, content chuẩn SEO. Bảo mật thông tin công ty và khách hàng trong quá trình thực tập. Có kỹ năng phân tích, xử lý thông tin Nhiệt tình, trách nhiệm, sáng tạo trong công việc.
Trình độ học vấn: Năm 3/ Năm cuối Đại học.
Văn phong hay, có khả năng viết bài, content chuẩn SEO.
Bảo mật thông tin công ty và khách hàng trong quá trình thực tập.
Có kỹ năng phân tích, xử lý thông tin
Nhiệt tình, trách nhiệm, sáng tạo trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần Bất động sản Ita Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường dân chủ, cởi mở. Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty. Có lương phụ cấp & phụ cấp cơm trưa cho thực tập sinh. Được đào tạo các kiến thức chuyên ngành Bất động sản Sau khi kết thúc thời gian thực tập: + Đóng dấu xác nhận thời gian – kết quả thực tập. + Có khả năng được nhận việc chính thức sau thời gian thực tập.
Được làm việc trong môi trường dân chủ, cởi mở.
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
Có lương phụ cấp & phụ cấp cơm trưa cho thực tập sinh.
Được đào tạo các kiến thức chuyên ngành Bất động sản
Sau khi kết thúc thời gian thực tập: + Đóng dấu xác nhận thời gian – kết quả thực tập. + Có khả năng được nhận việc chính thức sau thời gian thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bất động sản Ita Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Bất động sản Ita Việt Nam

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7 P701, Tòa nhà Machinco số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

