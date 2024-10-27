Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty Cổ phần Bất động sản Ita Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại Công ty Cổ phần Bất động sản Ita Việt Nam
- Hà Nội: Tầng 3, Tòa CT1 Chung cư Nàng Hương, 583 Nguyễn Trãi, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội., Hà Đông
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Phân tích tìm hiểu về sản phẩm - dịch vụ của công ty
Phân tích nhu cầu khách hàng
Tìm kiếm thông tin theo kế hoạch để xây dựng nội dung
Viết và biên tập content (nội dung) cho website
Tối ưu, chỉnh sửa content chuẩn SEO
Sáng tạo nội dung trên Website, Linked in.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ học vấn: Năm 3/ Năm cuối Đại học.
Văn phong hay, có khả năng viết bài, content chuẩn SEO.
Bảo mật thông tin công ty và khách hàng trong quá trình thực tập.
Có kỹ năng phân tích, xử lý thông tin
Nhiệt tình, trách nhiệm, sáng tạo trong công việc.
Tại Công ty Cổ phần Bất động sản Ita Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Được làm việc trong môi trường dân chủ, cởi mở.
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
Có lương phụ cấp & phụ cấp cơm trưa cho thực tập sinh.
Được đào tạo các kiến thức chuyên ngành Bất động sản
Sau khi kết thúc thời gian thực tập: + Đóng dấu xác nhận thời gian – kết quả thực tập. + Có khả năng được nhận việc chính thức sau thời gian thực tập.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bất động sản Ita Việt Nam
