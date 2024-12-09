Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty CP Sói Biển trung thực làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại Công ty CP Sói Biển trung thực
- Hà Nội: Tân Triều, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
- Lên ý tưởng và hỗ trợ triển khai các chương trình khuyến mại, khai trương, activation... tại các cửa hàng
- Triển khai các ấn phẩm marketing hàng tuần
- Hỗ trợ kiểm tra, nghiệm thu hình ảnh trưng bày POSM tại cửa hàng đảm bảo thống nhất & nhận diện
- Hỗ trợ triển khai các hoạt động marketing offline như phướn, roadshow, biển bảng hoặc các hoạt động hội chợ, triển lãm
- Hỗ trợ sắp xếp, quản lý CCDC, vật phẩm Marketing (POSM) và quà tặng Marketing
- Hỗ trợ các công việc giấy tờ, tài liệu phòng Marketing
- Thực hiện các công việc theo yêu cầu của trưởng bộ phận
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm là một lợi thế
- Yêu thích và có định hướng làm việc trong lĩnh vực Marketing
- Chăm chỉ, cẩn thận, có khả năng giao tiếp tốt, chủ động, cầu thị
Tại Công ty CP Sói Biển trung thực Thì Được Hưởng Những Gì
- Có hỗ trợ lương thực tập : 3.000.000
- Trải nghiệm sản phẩm hệ thống và chiết khấu mua hàng nội bộ
- Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp, phát huy khả năng sáng tạo và lợi thế của bản thân.
- Được đào tạo, hướng dẫn, chia sẻ về kiến thức, kinh nghiệm Marketing ở chuỗi bán lẻ
- Tham gia các hoạt động tập thể của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Sói Biển trung thực
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
