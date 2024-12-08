Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIÁO DỤC AN 2 làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 5 Triệu

Mức lương 1 - 5 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KĐT mới Nghĩa Đô, 106 Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc

- Triển khai nội dung trên các kênh thông tin bao gồm website và Facebook, Tiktok

- Thiết kế các hình ảnh/video cho các nội dung được lên kế hoạch

- Hỗ trợ xây dựng và triển khai các chiến dịch quảng bá thương hiệu

- Hỗ trợ lên kế hoạch và triển khai các hoạt động sự kiện, tuyển sinh, workshop tại cơ sở

- Được hướng dẫn và trực tiếp triển khai, theo dõi, báo cáo hoạt động quảng cáo trên các nền tảng

Yêu Cầu Công Việc

- Đang học Đại học

- Có khả năng viết bài trên các nền tảng mạng xã hội, blog trên website

- Biết sử dụng các phần mềm thiết kế và chỉnh sửa ảnh, video cơ bản như Canva, Capcut

- Thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng

- Ham học hỏi, nghiêm túc trong công việc

- Làm việc theo ca, trong tuần từ 17h30 - 21h30, cuối tuần từ 8h00 - 12h00, làm 5-6 buổi/tuần

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIÁO DỤC AN 2 Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương hỗ trợ thực tập tới 5.000.000/tháng

- Nhiều cơ hội học hỏi, trau dồi kỹ năng

- Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức

- Phụ cấp gửi xe và thưởng các ngày lễ tết theo chế độ của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIÁO DỤC AN 2

