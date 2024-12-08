Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIÁO DỤC AN 2 làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 5 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIÁO DỤC AN 2
Mức lương
1 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: KĐT mới Nghĩa Đô, 106 Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 1 - 5 Triệu
- Triển khai nội dung trên các kênh thông tin bao gồm website và Facebook, Tiktok
- Thiết kế các hình ảnh/video cho các nội dung được lên kế hoạch
- Hỗ trợ xây dựng và triển khai các chiến dịch quảng bá thương hiệu
- Hỗ trợ lên kế hoạch và triển khai các hoạt động sự kiện, tuyển sinh, workshop tại cơ sở
- Được hướng dẫn và trực tiếp triển khai, theo dõi, báo cáo hoạt động quảng cáo trên các nền tảng
Với Mức Lương 1 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Đang học Đại học
- Có khả năng viết bài trên các nền tảng mạng xã hội, blog trên website
- Biết sử dụng các phần mềm thiết kế và chỉnh sửa ảnh, video cơ bản như Canva, Capcut
- Thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng
- Ham học hỏi, nghiêm túc trong công việc
- Làm việc theo ca, trong tuần từ 17h30 - 21h30, cuối tuần từ 8h00 - 12h00, làm 5-6 buổi/tuần
Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIÁO DỤC AN 2 Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương hỗ trợ thực tập tới 5.000.000/tháng
- Nhiều cơ hội học hỏi, trau dồi kỹ năng
- Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức
- Phụ cấp gửi xe và thưởng các ngày lễ tết theo chế độ của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIÁO DỤC AN 2
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
