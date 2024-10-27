Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt

Thực tập sinh Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt

Mức lương
2 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 219 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

- Lên kế hoạch, thực hiện triển khai các chiến dịch quảng cáo trên Facebook, Google, Tiktok, Zalo
- Triển khai các chiến dịch quảng bá và xây dựng thương hiệu qua các công cụ Digital Marketing (SEO, Content Marketing, Social Media Marketing) bao gồm cả triển khai thử nghiệm và đánh giá kết quả - Phối hợp xây dựng kịch bản, tổ chức sản xuất các video quảng cáo, motion graphic, viral clip để truyền thông, quảng cáo - Hỗ trợ Xây dựng và phát triển nội dung fanpage và website của công ty

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kiến thức cơ bản ngành Marketing (ưu tiên ứng viên từ năm cuối hoặc đã tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học)
- Chuyên ngành Marketing, quản trị kinh doanh, kinh tế, truyền thông... - Có khả năng sáng tạo, tư duy tốt
- Có máy tính cá nhân, phương tiện đi lại tự túc

Tại Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập = Lương + thưởng + hoa hồng - Được đào tạo kiến thức chuyên môn về tư duy chạy quảng cáo và các nền tảng social marketing - Được phát triển cả về thu nhập và vị trí làm việc, rút ngắn thời gian thực tập nếu bạn học hỏi và tiếp thu kiến thức nhanh đáp ứng đủ điều kiện thành nhân viên chính thức
- Được thoải mái đề xuất ý kiến, mong muốn, ý tưởng trong công việc và môi trường làm việc - Được du lịch, teamwork hàng năm, liên hoan, sinh nhật hàng tháng cùng công ty - Môi trường trẻ trung, năng động, không gian làm việc thoải mái - Thời gian: full time hoặc part time

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt

Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

