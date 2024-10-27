Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt
- Hà Nội: 219 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 2 - 4 Triệu
- Lên kế hoạch, thực hiện triển khai các chiến dịch quảng cáo trên Facebook, Google, Tiktok, Zalo
- Triển khai các chiến dịch quảng bá và xây dựng thương hiệu qua các công cụ Digital Marketing (SEO, Content Marketing, Social Media Marketing) bao gồm cả triển khai thử nghiệm và đánh giá kết quả - Phối hợp xây dựng kịch bản, tổ chức sản xuất các video quảng cáo, motion graphic, viral clip để truyền thông, quảng cáo - Hỗ trợ Xây dựng và phát triển nội dung fanpage và website của công ty
Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Chuyên ngành Marketing, quản trị kinh doanh, kinh tế, truyền thông... - Có khả năng sáng tạo, tư duy tốt
- Có máy tính cá nhân, phương tiện đi lại tự túc
Tại Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt Thì Được Hưởng Những Gì
- Được thoải mái đề xuất ý kiến, mong muốn, ý tưởng trong công việc và môi trường làm việc - Được du lịch, teamwork hàng năm, liên hoan, sinh nhật hàng tháng cùng công ty - Môi trường trẻ trung, năng động, không gian làm việc thoải mái - Thời gian: full time hoặc part time
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
