Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN HISMILE VN làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 2 Triệu

Mức lương Từ 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 27 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Từ 2 Triệu

Xây dựng, quản lý nội dung (bao gồm viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng hình ảnh, video) trên các kênh truyền thông của công ty (Website, Facebook, Instagram, Tiktok,...) Lên kịch bản chi tiết, sản xuất hình ảnh và dựng video cho Tiktok Phối hợp bộ phận marketing và các bộ phận liên quan xây dựng và phát triển ý tưởng, hình ảnh và nội dung thuộc team marketing

Với Mức Lương Từ 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên Sinh viên chuyên nghành MKT hoặc báo chí Yêu thích viết lách, sáng tạo nội dung, yêu thích marketing Có tinh thần trách nhiệm, chăm chỉ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HISMILE VN Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ : 2.000.000đ/tháng Được đào tạo kiến thức MKT, cách lên ý tưởng nội dung, kế hoạch, báo cáo. Tham gia dự án thực tế, hỗ trợ dấu xác nhận thực tập, ... Nhiều cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HISMILE VN

