Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty TNHH MTV Alifaco làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 5 Triệu

Công ty TNHH MTV Alifaco
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/10/2024
Thực tập sinh Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại Công ty TNHH MTV Alifaco

Mức lương
5 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4, sảnh AB tòa Imperia Garden, 143 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 5 - 5 Triệu

– Được đào tạo từ A-Z để có thể lên ý tưởng, xây dựng các kế hoạch, chiến dịch quảng bá sản phẩm sữa của công ty và thực hiện và triển khai các chiến dịch quảng cáo, các chiến lược Marketing đạt hiệu quả trên Facebook (Google, Youtube) Ads (sản phẩm chăm sóc sức khỏe);
– Sử dụng các phần mềm hỗ trợ chạy quảng cáo Facebook, Youtube, Google, Tiktok để có thể tự tạo quảng về hình ảnh, ý tưởng về video...để chủ động quản lý nội dung quảng cáo phù hợp với từng đối tượng cáo trên Page được giao;
– Tiếp nhận đào tạo cách lên Content, bố cục, trình bày nội dung, ý tưởng khách hàng, phù hợp với từng giai đoạn;
– Theo dõi, đánh giá để tối ưu về thiết kế, nội dung, chi phí và tỷ lệ chuyển đổi của các chiến dịch quảng cáo đảm bảo kết quả theo đúng lộ trình và mục tiêu tăng Lead hoặc Giảm chi phí/Lead

Với Mức Lương 5 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Sinh viên năm cuối các trường Đại học và có thể đi làm Fulltime hoặc ứng viên có mong muốn làm về Marketing
- Ưu tiên tuyển nam
– Có kiến thức cơ bản về marketing, quảng cáo và truyền thông trực tuyến;
– Khả năng giao tiếp tốt, hòa đồng, ham học hỏi, năng động và trung thực;
– Thân thiện và chăm chỉ;
– Có máy tính cá nhân, phương tiện đi

Tại Công ty TNHH MTV Alifaco Thì Được Hưởng Những Gì

– Thu nhập : Lương cứng 5.000.000 VNĐ + Phụ cấp + Thưởng
– Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau 2 tháng;
– Được đào tạo bài bản về Marketing ADS
– Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động.
– Thể hiện và phát huy tối đa năng lực của bản thân
– Đặc biệt có cơ hội thăng tiến và thu nhập phù hợp tùy vào chuyên môn hoặc khả năng quản lý
– Du Lịch hằng năm với địa điểm hấp dẫn, thường xuyên tổ chức các hoạt động team building gắn kết cộng đồng, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên, tham gia các buổi liên hoan, sinh nhật hàng tháng, tiệc noel, tất niên,...
– Trà, cafe hoa quả mỗi thứ 6 hàng tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Alifaco

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH MTV Alifaco

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, Tháp AB Imperia Garden, 203 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

